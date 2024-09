Poderosos insights

Ocorre hoje uma quadratura entre Sol em Virgem e Júpiter em Gêmeos. Este trânsito nos desafia a pensar fora da caixa e buscar alternativas nas rotinas e hábitos. Estes últimos não devem ser abandonados, mas talvez revitalizados e repensados de formas alternativas. Cuidado com excessos em achar que sabe mais do que as outras pessoas. Busque flexibilizar o campo mental para se abrir a novos e poderosos insights que chegam hoje.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe favorece insights sobre trabalho, rotina e saúde. Você deve buscar estudar as alternativas e ter jogo de cintura. Discussões sobre trabalho podem ser úteis, contanto não haja brigas egóicas de falsa superioridade. Também as comunicações podem ser úteis para trazer uma nova luz sobre hábitos, rotinas, trabalho e/ou cuidados com a saúde.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe favorece insights sobre quem você é e como se expressa. Você tende a se expressar com constância e realismo; todavia está sendo estimulado a renovar seus valores e se flexibilizar. Questões de ordem material e financeira também podem estar lhe obrigando a se reinventar e repensar seu estilo de vida. Busque se abrir para novas ideias sobre si mesmo e sua vida.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe favorece insights sobre seu campo emocional. Você está num período de maior consciência emocional. Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe estimula a pensar fora da caixa em termos de emoções família e passado. Se permita a renovação de vida pessoal que acontece agora, mas sem oprimir as pessoas à sua volta. Seja autêntico e expresse a si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe favorece insights de ideias e possibilidades. Seu campo subconsciente, espiritual e psíquico está bem ativo e lhe mandando recados e sinais. Esteja atento para receber estas novas ideias. Todavia, deve flexibilizar a mente, evitando uma atitude de achar que já sabe tudo ou rigidez de ideias. Escute sua sensibilidade e traga isto para o tempo presente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz aspecto desafiador com Júpiter. O dia de hoje lhe favorece insights sobre sua vida material. Novas ideias podem lhe chegar para que você revolucione seus ganhos e possibilidades financeiras. Mas deve ter a mente aberta para isso. Também amigos, grupos ou ideias da internet podem lhe fazer ter um novo olhar sobre o campo pragmático.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe favorece insights sobre si mesmo. Você passa por expansões e renovações em sua carreira, uso da autoridade e estruturas materiais. Tudo isso agora lhe desafia a pensar fora da caixa e de maneira mais ampla. Isso lhe traz necessidade de flexibilizar a si mesmo e seu posicionamento pessoal. Busque enxergar a si mesmo de forma mais diversa e ampla.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe favorece insights sobre suas emoções e espiritualidade. Novas ideias no campo religioso, filosófico e mental abstrato lhe favorecem uma mudança interna grande. Mas deve evitar conceitos rígidos e dogmas aprisionantes, assim como discussões infrutíferas. Se permita enxergar a vida sob um prisma mais amplo, libertador e diversificado agora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe favorece insights sobre sua atuação no coletivo, nos grupos, redes sociais, causas e afins. Há um forte estímulo emocional que lhe pede libertação e diversificação. Escute o que dizem seus instintos e faça as mudanças que precisar. Mas deve evitar discussões com o público e as pessoas no geral. Faça seu trabalho de forma revolucionária, mas realista.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz aspecto desafiador ao Sol. O dia de hoje lhe favorece insights sobre carreira, compromissos e autoridade. Muitos destas ideias podem vir através de outras pessoas. Busque ter escuta crítica para saber filtrar o que for essencial. Parecerias de trabalho podem lhe desafiar a pensar fora da caixa e buscar novos métodos e formas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe favorece insights sobre fé, princípios, estudos, viagens e planos futuros. Questões de ordem material estão lhe desafiando a reorganizar seus planos e mesmo sua forma de enxergar a vida. Busque ser flexível e se permita mudar de rota quando for preciso. Possibilidades novas de trabalho podem lhe fazer repensar muito sobre a vida e seu propósito.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe favorece insights sobre questões emocionais. Você está num momento de buscar mais fé em si mesmo e fortalecer sua individualidade. Isso lhe traz necessidade de lapidar arestas na troca afetiva e sexual, com bens conjuntos e em sua forma de sentir mais profunda. Se permita mais flexibilidade emocional, mas sendo exatamente quem você é.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz aspecto desafiador ao Sol. O dia de hoje lhe favorece insights sobre as parcerias, casamento e vida social. Você está em maior contato com sua sensibilidade e isso lhe facilita ser mais adaptável com o outro. Busque expressar suas reais emoções, mas sempre com realismo e objetividade. Confie no que sua intuição diz sobre as outras pessoas e as enxergue a nível profundo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique