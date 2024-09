AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este é um período que lhe pede que use mais de sua natural sabedoria para se lidar com o coletivo e a equidade entre as pessoas. Sua participação na comunidade pode ter papel fundamental nos próximos tempos. Busque ter um senso de justiça que seja imparcial e justo para todos. Sabedoria da equidade e de entender as leis como algo que deve amparar a todos.

Sabedoria e novas perspectivas

Pallas entra em Sagitário e nos traz um senso de justiça mais otimista e filosófico. Também há maior sabedoria e racionalidade para lidar com a lei, os planos futuros e também nas questões da fé. A Lua está em Sagitário, nos ampliando os horizontes emocionais e nos fazendo buscar novas perspectivas.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique