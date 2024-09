Sabedoria e novas perspectivas

Pallas entra em Sagitário e nos traz um senso de justiça mais otimista e filosófico. Também há maior sabedoria e racionalidade para lidar com a lei, os planos futuros e também nas questões da fé. A Lua está em Sagitário, nos ampliando os horizontes emocionais e nos fazendo buscar novas perspectivas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este é um período para se buscar sentidos mais profundos na vida. Sua percepção do social, da lei e da justiça está bem mais ampliada e favorecida. Excelente para os estudos superiores, visões mais filosóficas da vida e resoluções judiciais. Também deve buscar mais sabedoria na vivência da fé. Está apto a influenciar muitas pessoas com sua visão profunda e alternativa.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este é um período que lhe aprofunda em um tipo de sabedoria que é emocional, instintiva e que vem de suas profundezas. Esta sábia conexão lhe facilita o repensar a forma como concretiza no mundo e carreira, assim como amplia seus horizontes no uso do poder e autoridade. Um pouco mais de sabedoria e racionalidade no partilhar e na sexualidade também.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este é um período que lhe traz maior sabedoria, objetividade e inteligência nas relações. Busque ter um olhar mais imparcial e justo em qualquer contexto com outras pessoas. Isto pode lhe facilitar resoluções amigáveis e expansões profundas que ocorrem no momento. Evite os excessos emocionais e busque ampliar seus horizontes com otimismo.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este é um período que lhe propicia grande sabedoria no trabalho, rotinas, saúde e vida material como um todo. Busque ampliar seus talentos e habilidades agora. Também lidar de forma justa com pessoas do trabalho. Mudanças emocionais profundas se processam e este aspecto lhe facilita uma sabedoria mais pé no chão e com visão de futuro.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este é um período que lhe propicia expressar a si mesmo, sua criatividade e poder pessoal com sabedoria, inteligência e parcimônia. Estará expressando seu brilhantismo e talentos com otimismo, mas objetividade. Também bom momento para ter uma relação mais racional com os filhos e crianças no geral. Jogos intelectuais poderão ser bem estimulantes agora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este é um período que lhe pede um tanto mais de frieza, imparcialidade e objetividade para se lidar com questões emocionais, familiares, privadas e subjetivas. Busque um tanto mais de frieza aliada ao otimismo para enxergar soluções. Deve evitar a reatividade, mas sem suprimir as emoções. Mudanças na vida material podem ser favorecidas a partir deste processamento das emoções.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este é um período que lhe propicia uma visão mais sábia e imparcial do seu entorno, na comunicação e no campo das ideias. Busque usar as palavras com astúcia e ponderação. Você está passando por mudanças profundas que o instigam a ser mais você mesmo e suar sua autoridade e poder criativo. O bom uso das palavras pode ser bem importante neste contexto.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este é um período que lhe pede sabedoria no uso dos bens materiais, dinheiro, talentos e recursos. Busque mais racionalidade e ponderação para equilibrar os gastos e evitar a impulsividade. Excelente momento para dar um bom uso aos seus talentos e usar de seu natural magnetismo para ampliar suas possibilidades de prosperidade com inteligência.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este é um período de bastante sabedoria, imparcialidade e justiça, já que Pallas, deusa da justiça, entra no seu signo (solar ou ascendente). Busque ter uma visão mais objetiva de si mesmo, seus impulsos e de sua raiva. A Lua aqui lhe traz um maior senso de segurança ao se conectar com seus princípios, sua fé e a forma como enxerga o mundo à sua volta.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este é um período que lhe pede um tanto mais de destreza, sabedoria e objetividade para se lidar com conteúdos emocionais, em especial questões mais subconscientes. Buscar apoios para o cuidado de sua saúde psíquica será fundamental, assim como buscar alguma forma de conexão com instâncias mais superiores e sutis da vida. Meditação, oração, espiritualidade, terapias e afins podem lhe auxiliar a se organizar agora.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este é um período que lhe pede que use mais de sua natural sabedoria para se lidar com o coletivo e a equidade entre as pessoas. Sua participação na comunidade pode ter papel fundamental nos próximos tempos. Busque ter um senso de justiça que seja imparcial e justo para todos. Sabedoria da equidade e de entender as leis como algo que deve amparar a todos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este é um período lhe propicia um tanto mais de sabedoria para se lidar com questões de carreira, autoridade e projeção no mundo. As pessoas te enxergarão pelas suas ideias e brilhantismo. Busque traçar planos otimistas, mas também racionais e bem planejados para o futuro. Sua autoridade deve ser exercida dentro de um senso de imparcialidade e justiça real.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique