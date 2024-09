ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O momento lhe pede consciência dos movimentos do plano material e isto lhe mostrará questões psicológicas, emocionais e/ou energéticas que podem ser desafios no seu crescimento. Busque estruturar melhor seu campo emocional para florescer no material. Relações com colegas de trabalho ou prestadores de serviço podem ser úteis para que você amadureça e enxergue melhor suas emoções e psiquismo.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Consciência dos limites

A oposição entre Sol em Virgem e Saturno em Peixes traz para o momento consciência de nosso senso de autoridade, limites, estruturação e maturação. As relações podem ser o ponto focal de tais desafios. Será preciso aqui estar ciente de nossa percepção crítica e analítica para estabelecer os justos limites emocionais junto aos semelhantes. Clareza e insights também para a resolução de questões desafiadoras no geral.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique