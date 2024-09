AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este será um período extremamente produtivo no seu trabalho, já que sua força material está em alta. Busque realizar bem seu trabalho, suas tarefas e afazeres. Cuidado, porém, com os exageros. O mesmo vale para os cuidados com a saúde: canalize esta força, mas saiba respeitar os seus limites. Realizar suas tarefas no mundo com a força de marte, mas sob o tom amoroso canceriano.

Marte em Câncer

Marte entra em Câncer e nosso senso de individualidade passa pelo crivo da subjetividade. Aqui é preciso sentir antes de agir, ou ainda agir guiado pelos instintos. Pode haver tendência a postergar ações ou demorar em se posicionar. Respeite seu tempo de processamento, mas não fuja do compromisso de agir alinhado à sua sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique