Marte em Câncer

Marte entra em Câncer e nosso senso de individualidade passa pelo crivo da subjetividade. Aqui é preciso sentir antes de agir, ou ainda agir guiado pelos instintos. Pode haver tendência a postergar ações ou demorar em se posicionar. Respeite seu tempo de processamento, mas não fuja do compromisso de agir alinhado à sua sensibilidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, entra nas águas cancerianas e lhe leva a olhar para dentro. Raivas não trabalhadas podem emergir, mas será preciso encará-las e se dar tempo para processar. Busque ter mais independência do meio familiar e das pessoas, se dando espaço para se ouvir melhor. Sua ação agora terá um tom mais instintivo. Escute suas emoções antes de agir no impulso.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe estimula a ter mais assertividade na comunicação. Cuidado, porém, para não verbalizar com agressividade temas que você mesmo reprimiu. Busque sempre a conexão interna para que possa ter uma fala assertiva, autônoma e fiel àquilo que se sente. A relação com irmãos, primos, tios, vizinhos e conhecidos pede senso de limites justos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição de Marte agora lhe traz impulso para movimentar a vida material e financeira. Terá muito mais disposição para fazer o que for preciso para melhorar seus ganhos, mas lembre-se que sua sensibilidade será uma aliada. Também estará mais firme na defesa de seus valores pessoais. Cuidado com a impulsividade financeira. Canalize essa força para vencer no mundo material.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Marte entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo mais intensidade, individualidade e assertividade. Este período lhe pede mais independência. Conecte-se com sua força pessoal a partir de suas emoções. Estará mais disposto a se posicionar e lutar por aquilo que lhe parecer justo. Se permita mais independência e acredite mais em si mesmo.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este é um período que lhe pede ação mais sutil. Não tente manter linhas de ação no mundo externo de maneira obstinada. Esta é mesmo uma fase de um pouco mais de recolhimento. Qualquer ação que seja mais psicológica, subjetiva, magnética, artística ou espiritual está potencializada. Lembre-se de se entregar à vontade divina e cooperar com o processo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua ação envolverá agora pessoas, amigos, grupos ou a internet. Pode ser que seja porta voz de causas ou grupos. Mas ao mesmo tempo precisa de clara distinção entre você mesmo e os outros. Sua capacidade de liderança nos grupos será clara, intensa, mas sem perder a sensibilidade. Busque lutar por um mundo melhor doando mais de sua subjetividade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe mobiliza as energias rumo às conquistas profissionais. Precisará de mais independência e também de mostrar mais sua capacidade de liderança, gestão e autoridade naquilo que faz. Sua profissão deve sempre ter conexão a algo que você ama ou sente que seja sua missão. Amadurecimento e disciplina na forma de agir e conquistar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, entra nas águas cancerianas e lhe aflora mais a sensibilidade. Isto se dará, em especial, no sentido da conexão com o divino, na fé e nos princípios. Este período lhe traz mais segurança emocional para se arriscar mais, expandir e ver a vida sob um prisma mais otimista. A fé mística se faz alta. Busque ampliar seus horizontes, mas sem perder sua sensibilidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua ação se volta agora para suas emoções profundas e sexualidade. Terá mais intensidade na busca destas vivências. Período que lhe pede transformações emocionais a partir da segurança emocional. Esforços em conjunto facilitados. Busque canalizar esta força não somente na sexualidade em si, mas em tudo aquilo que deseje realizar. Aqui também é preciso de tempo para digerir, analisar e sentir antes, agindo no momento mais propício.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe instiga a buscar mais as relações, o amor, as parcerias e a vida social. Esforços conjuntos beneficiados. Mas também deverá estabelecer melhor os limites entre você mesmo e o outro. As relações aqui devem ser instigantes e dinâmicas. Se permita também ser conduzido pela sensibilidade do outro, este exercício pode ser significativo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este será um período extremamente produtivo no seu trabalho, já que sua força material está em alta. Busque realizar bem seu trabalho, suas tarefas e afazeres. Cuidado, porém, com os exageros. O mesmo vale para os cuidados com a saúde: canalize esta força, mas saiba respeitar os seus limites. Realizar suas tarefas no mundo com a força de marte, mas sob o tom amoroso canceriano.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe é propício para a expressão de si mesmo e de sua criatividade. Estará mais empoderado de si, estabelecendo mais seu território e sendo autêntico em sua expressão. Se coloque mais no centro do palco, se permita o fluxo criativo. Seu lado lúdico está se expressando. Sua ação pede um misto de coragem com sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique