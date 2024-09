Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição de Marte agora lhe traz impulso para movimentar a vida material e financeira. Terá muito mais disposição para fazer o que for preciso para melhorar seus ganhos, mas lembre-se que sua sensibilidade será uma aliada. Também estará mais firme na defesa de seus valores pessoais. Cuidado com a impulsividade financeira. Canalize essa força para vencer no mundo material.

Marte em Câncer

Marte entra em Câncer e nosso senso de individualidade passa pelo crivo da subjetividade. Aqui é preciso sentir antes de agir, ou ainda agir guiado pelos instintos. Pode haver tendência a postergar ações ou demorar em se posicionar. Respeite seu tempo de processamento, mas não fuja do compromisso de agir alinhado à sua sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique