Horóscopo do dia (30/08): Confira a previsão de hoje para Libra

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe favorece lapidar arestas emocionais. Você teve de reavaliar muita coisa ligada ao seu campo pessoal, emocional, familiar e passado nos últimos meses. Agora terá condições de ter ações práticas e objetivas. Há uma forte consciência sutil que lhe facilita lapidar arestas emocionais, reorganizar família, lar e suas emoções pessoais com realismo.

Executando tarefas

Ceres volta ao movimento direto em Capricórnio; tivemos de reavaliar a forma como servimos e trabalhamos em nossas carreiras e no uso da autoridade. Agora é um momento propício para executar as tarefas com compromisso e diligência, colhendo bons frutos. O trígono com o Sol em Virgem nos favorece em fazer nosso trabalho e produzir com eficiência e consciência.