Horóscopo do dia (30/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Executando tarefas

Ceres volta ao movimento direto em Capricórnio; tivemos de reavaliar a forma como servimos e trabalhamos em nossas carreiras e no uso da autoridade. Agora é um momento propício para executar as tarefas com compromisso e diligência, colhendo bons frutos. O trígono com o Sol em Virgem nos favorece em fazer nosso trabalho e produzir com eficiência e consciência.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe favorece a execução de tarefas que demandam persistência, detalhes e compromisso. Você pode ter reavaliado a forma como trabalha nos últimos meses e agora terá maior clareza e senso de propósito neste sentido. Pode estar colhendo frutos de seu esforço, mas também deve continuar sua semeadura para que tenha muitos bons resultados.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz necessidade de trabalhar em prol de seus objetivos futuros, fé, princípios e ideais. Você pode ter reavaliado muito disso nos últimos meses e agora terá bastante clareza e foco para realizar o que for preciso. A posição solar lhe aumenta o nível de confiança e coragem para realizar as coisas de acordo com sua consciência e percepção pessoal.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe favorece lapidar arestas emocionais. Você pode ter reavaliado muito suas emoções, partilha e uso da energia sexual nos últimos meses. Agora terá mais clareza, praticidade e realismo para fazer o que for necessário. Você está mais consciente das suas emoções e de tudo aquilo que precisa ser observado com pragmatismo e um olhar crítico.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe favorece ter mais realismo nas relações e trocas. Os últimos meses podem ter lhe feito reavaliar seu senso de devoção e compromisso com o outro, no casamento e parcerias. Agora terá muita clareza do que precisa ser feito e realizado para aprimorar o relacionar. Você está com o campo mental bem mais consciente e isso lhe favorece.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz grande energia de trabalho e realização. Você pode ter reavaliado muito suas rotinas, hábitos, trabalho e saúde nos últimos meses. Agora terá muita objetividade, pragmatismo e energia para realizar qualquer tarefa material. O Sol, seu regente, lhe traz consciência ampliada de seu senso de valor próprio e isso lhe facilita organizar sua vida material.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe favorece um senso aguçado de autoaperfeiçoamento e de expressão pessoal. Você teve de revisar nos últimos meses a forma como se posiciona e vive seu poder pessoal. Agora está apto a assumir esta força de poder e realização com maior clareza e objetividade. O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça a força pessoal e posicionamento firme.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe favorece lapidar arestas emocionais. Você teve de reavaliar muita coisa ligada ao seu campo pessoal, emocional, familiar e passado nos últimos meses. Agora terá condições de ter ações práticas e objetivas. Há uma forte consciência sutil que lhe facilita lapidar arestas emocionais, reorganizar família, lar e suas emoções pessoais com realismo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe favorece ter mais realismo nas relações e trocas. Você teve de reavaliar muitas coisas na forma como se comunica (comunicação profissional em especial), na mente, ideias e conceitos. Agora terá maior clareza, disciplina e realismo para selecionar tais ideias. Há um aumentado senso de auxílio comunitário e humano que lhe facilita este processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz capacidade de lapidar arestas no campo material e financeiro. Você teve de reavaliar este setor nos últimos meses e agora terá maior objetividade para trabalhar em prol de seus ganhos e lucro com afinco. Há grande consciência de seu papel profissional, autoridade e propósito, o que facilita o processo de estruturação material.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz capacidade aumentada de trabalho, autoaperfeiçoamento e realismo. Você teve de reavaliar muitos aspectos pessoais nos últimos meses. Agora, está apto a executar, servir e realizar seu trabalho com clareza e posicionamento. Seu senso de propósito está aumentado e lhe facilita se expressar e se posicionar com realismo e autenticidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe favorece lapidar arestas emocionais. Você pode ter reavaliado muita coisa no campo psíquico e emocional nos últimos meses. Agora está apto a lapidar arestas e reorganizar seu psiquismo e sensibilidade. A posição solar lhe favorece as transformações emocionais profundas, mas feitas com senso crítico, realismo e objetividade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe favorece ter mais realismo nas relações e trocas. Você teve de reavaliar muita coisa na relação com amigos e grupos, assim como no trabalho em prol de causas. Agora está apto a fazer tudo isso funcionar de forma mais orgânica, diligente e realista. A posição solar lhe facilita o contato autêntico com o outro, assim como parcerias realistas.