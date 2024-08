Horóscopo do dia (30/08): Confira a previsão de hoje para Gêmeos

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe favorece lapidar arestas emocionais. Você pode ter reavaliado muito suas emoções, partilha e uso da energia sexual nos últimos meses. Agora terá mais clareza, praticidade e realismo para fazer o que for necessário. Você está mais consciente das suas emoções e de tudo aquilo que precisa ser observado com pragmatismo e um olhar crítico.

Executando tarefas

Ceres volta ao movimento direto em Capricórnio; tivemos de reavaliar a forma como servimos e trabalhamos em nossas carreiras e no uso da autoridade. Agora é um momento propício para executar as tarefas com compromisso e diligência, colhendo bons frutos. O trígono com o Sol em Virgem nos favorece em fazer nosso trabalho e produzir com eficiência e consciência.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique