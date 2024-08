TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz necessidade de trabalhar em prol de seus objetivos futuros, fé, princípios e ideais. Você pode ter reavaliado muito disso nos últimos meses e agora terá bastante clareza e foco para realizar o que for preciso. A posição solar lhe aumenta o nível de confiança e coragem para realizar as coisas de acordo com sua consciência e percepção pessoal.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Executando tarefas

Ceres volta ao movimento direto em Capricórnio; tivemos de reavaliar a forma como servimos e trabalhamos em nossas carreiras e no uso da autoridade. Agora é um momento propício para executar as tarefas com compromisso e diligência, colhendo bons frutos. O trígono com o Sol em Virgem nos favorece em fazer nosso trabalho e produzir com eficiência e consciência.