Horóscopo do dia (28/08): Confira a previsão de hoje para Áries

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você teve que revisar a forma como expressa a si mesmo, sua criatividade e poder pessoal. Agora está apto a fazer tudo isso com mais objetividade e clareza. A relação com os filhos e crianças no geral tende a fluir através do diálogo e troca de ideias. Busque escutar a si mesmo e sua essência e expresse aquilo que você realmente é.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Mercúrio direto em Leão

Mercúrio volta ao movimento direto em Leão. Este momento é propício para expressar a si mesmo e sua essência usando de inteligência e comunicabilidade. Questões ligadas à expressão, criatividade, filhos, jogos, esportes, romances e afins foram reavaliadas e agora podem ser mais bem expressas e veiculadas. Busque ser flexível quanto à imagem que tem de si mesmo e explore suas possibilidades.