Um braço decepado com o dedo médio fazendo o gesto que você bem sabe o que significa é o ponto de partida de “Bad monkey”. Com três (de 10) episódios disponíveis, a série do Apple TV+ foi criada por Bill Lawrence (nome por trás das comédias “Ted Lasso” e “Falando a real”, da mesma plataforma), a partir do livro homônimo, de Carl Hiaasen.



Vince Vaughn encabeça o elenco da comédia dramática com trama detetivesca e alguns elementos surreais. Seu personagem, Andrew Yancy, foi um detetive de homicídios da polícia de Miami. Foi rebaixado para trabalhar na região da chamada Florida Keys, o arquipélago com um sem número de ilhas, onde a cidade mais conhecida é Key West.



A história começa com ele suspenso da polícia local. A razão é simples: Yancy atropelou de propósito o marido de sua amante, Bonnie Witt (Michelle Monaghan), depois que ele bateu na mulher ao descobrir a traição. A vida pessoal do policial anda tão complicada que, em dado momento, ele sofre novo rebaixamento, tornando-se inspetor sanitário.



Chance de redenção

Mesmo com uma posição abaixo de seu potencial, ele não perdeu o faro de detetive. E vai se envolver numa história que começa justamente com o tal braço decepado. Yancy acredita que, se resolver o assassinato, poderá ser reintegrado à polícia.



Paralelamente a esta trama, há outra, nas Bahamas. Neville Stafford (Ronald Peet) é um jovem pescador obrigado a acompanhar a demolição de sua casa, numa praia paradisíaca. O terreno foi vendido por sua irmã, à sua revelia, para uma construtora, que vai criar um condomínio.



Neville tem um macaco, o personagem que dá nome à série. Nos três episódios que estão no ar, os dois protagonistas só se encontram uma vez, por acidente. Ainda que as duas histórias tenham uma relação – os suspeitos do assassinato estão por trás do empreendimento nas Bahamas –, a conexão entre as histórias se dará mais para a frente.



Assim como em “Ted Lasso” e “Falando a real”, “Bad monkey” reúne um elenco grande, em que personagens secundários, vez ou outra, roubam a luz dos protagonistas. No caso desta série, bons momentos são garantidos por Rosa Campesino (Natalie Martinez), a legista de Miami que vai ajudar Yancy em sua investigação paralela, e Dragon Queen (Jodie Turner-Smith), uma praticante de obeah (culto de ancestrais africanos) convocada por Neville para amaldiçoar o responsável pelo empreendimento imobiliário.



Não está claro, mas tudo leva a crer que as duas mulheres terão ainda um envolvimento pessoal com os respectivos protagonistas. Quando as duas duplas estão na tela, as sequências ganham um fôlego a mais.



A história tem vários contornos. Como estamos no interior da Flórida, a trama reúne os obrigatórios crocodilos, paisagens paradisíacas, noitadas regadas a rum, barcos com turistas estúpidos. Há ainda mulheres fatais e muitos tiroteios. É fácil de levar, ainda que não arranque gargalhadas como “Ted Lasso”. O macaco mau, Driggs, é que ainda não disse a que veio. Mas se está no título, deve ter muito o que “falar”.

“BAD MONKEY”

• Série em 10 episódios no Apple TV+. Três já disponíveis. Novos episódios às quartas.