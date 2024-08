Horóscopo do dia (19/08): Confira a previsão de hoje para Touro

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seus potenciais de carreira e visibilidade pública estão num ápice. Momento de colher bons frutos profissionais. Sua conexão emocional com seu trabalho será alta. Aproveite deste forte magnetismo para mostrar toda inovação e criatividade que tem a oferecer. Execute suas tarefas com amor e irreverência.



Lua Cheia em Aquário

Ocorre hoje a Lua Cheia no signo de Aquário. Estamos no ápice do ciclo de lunação. Aqui estamos em pleno potencial emocional voltado para as relações sociais, o bem estar coletivo, as amizades e a necessidade de se partilhar, trazendo maior equidade e justiça. As emoções, se por um lado estão intensas, por outro ganham um forte senso de análise racional e frieza.