Já faz alguns anos que o apresentador Luciano Huck vem mostrando vontade de entrar na política e concorrer à Presidência da República, mas com o sucesso do programa dele aos domingos na Globo, o tema política parecia ter esfriado, mas não morrido.

Na tarde dessa quarta-feira (14/8), o jornalista Alessandro Lo-Bianco divulgou com exclusividade no programa ‘A Tarde é Sua’, da Rede TV!, que o marido de Angélica teria voltado a cogitar a possibilidade e, caso a ideia vá para frente, a Rede Globo já teria um nome para substituí-lo.

Conforme divulgado pelo colunista, Luciano Huck teria avisado à Globo que ainda não desistiu totalmente de concorrer ao cargo de presidente da República na eleição geral de 2026. De acordo com Lo-Bianco, o apresentador do “Domingão” ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o assunto, mas a emissora dos Marinho teria optado por não tentar convencê-lo a desistir da ideia, embora tenha feito isso antes das eleições de 2022.

Segundo a fonte do jornalista ligada à emissora, o único pedido da Rede Globo a Luciano Huck é que a empresa seja avisada com antecedência. Caso o marido de Angélica realmente decida se enveredar pelo mundo da política, a imagem dele precisará estar desvinculada à do canal e isso levará alguns meses para acontecer. Por isso, o apresentador terá até o final de março de 2025 para dar uma resposta definitiva à emissora.

Vale lembrar que recentemente Luciano Huck teve o contrato com a Rede Globo renovado até o ano de 2030 e, caso ele realmente escolha deixar a emissora e entrar para a política, precisará pagar uma multa rescisória.

E com essa possibilidade, um substituto para Luciano Huck estaria sendo pensado pela Globo. O nome de Marcos Mion já teria sido colocado na mesa, mas já foi descartado, porque embora seja o queridinho dos sábados no canal, ele ainda não é visto como a pessoa certa para o público de domingo à noite. Com isso, Eliana estaria sendo vista como a mais provável a assumir lugar do comunicador.