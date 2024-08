Banksy estampou o oitavo animal nas ruas de Londres, um rinoceronte, surpreendendo quem pensava que a série de grafites de bichos estaria encerrada no último domingo (11/8), quando o artista adicionou peixes que parecem piranhas a uma cabine policial da capital britânica.



O novo bicho surgiu em Charlton, no Sudoeste de Londres, trepado na traseira de um carro Nissan Micra que parece abandonado, com o cone de trânsito sobre o capô.

O misterioso artista britânico postou cada obra em sua conta no Instagram, gerando suposições sobre os significados das intervenções e uma corrida para ver quem seria o primeiro a encontrar a próxima.



A agência de notícias britânica PA testemunhou policiais tirando fotos das obras. Um deles explicou que naquele momento a equipe esperava para saber o que fazer.

Piranhas de Banksy nadam dentro de posto policial londrino Henry Nicholls/AFP



O frenesi começou na segunda-feira da semana passada (5/8), com a cabra que surgiu no alto da saliência de uma fachada no bairro de Richmond, no Oeste de Londres. Na terça-feira, dois elefantes colocaram as cabeças para fora de duas janelas fechadas no bairro de Chelsea.

No dia seguinte, foi a vez de macacos surgirem balançando em uma ponte ferroviária em Shoreditch, no Leste. Na quinta-feira (8/8), um lobo uivava na antena parabólica acima de uma loja em Peckham. A partir de sexta, pelicanos comem peixes sobre a barraca de “fish and chips” (peixe com fritas, em tradução livre), tradicional petisco inglês, em Walthamstow.



No sábado, foi a vez de o gato se espreguiçar em um outdoor vazio no Noroeste da capital inglesa.



No último domingo (11/8), Banksy transformou uma cabine policial em aquário com peixes que parecem piranhas, fechando o que parecia ser a semana de intervenções com ilustrações diárias de animais nas ruas londrinas.



A antena com o lobo foi rapidamente removida por três homens mascarados, e o outdoor com o gato acabou retirado em meio a vaias das pessoas. A polícia informou que solicitou a remoção devido à grande quantidade de pessoas na região.

Gato espreguiçou no tapume até ser retirado da rua, sob protesto da população Benjamin Cremel/AFP



A aparição diária dos animais gerou diversas especulações sobre o significado deles. Imaginou-se que Banksy estaria enviando mensagens sobre os tumultos de extrema direita que abalam o Reino Unido, o conflito em Gaza, a crise climática e até mesmo os Jogos Olímpicos.



Para o jornal dominical The Observer, o objetivo é mais prosaico. O autor, cuja identidade é desconhecida, quer surpreender, divertir e animar as pessoas neste momento sombrio.



Banksy é artista muito valorizado no mercado de arte. Obras dele já foram vendidas em leilões por milhões de dólares, enquanto outras foram roubadas, desmontadas ou vandalizadas.