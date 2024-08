PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz conjunção com Marte. Você passa por um movimento de libertação do passado, condicionamentos familiares e emoções antigas. Este momento lhe facilita enxergar tudo com mais objetividade e ser mais desapegado e aguerrido neste sentido. Mudanças de lar propícias. Se permita sair do passado e foque em realizar o seu presente.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Ação expansiva

A conjunção de Marte e Júpiter em Gêmeos traz para este momento uma qualidade de ação otimista e expansiva. Mesmo pesando os dois lados de uma questão, estamos mais resolutivos e diretos. Necessidade de aventura, autoconfiança e ação grandiosa. Agir de acordo com seus princípios e os comunicar também é algo prioritário agora.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique