Horóscopo do dia (13/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação expansiva

A conjunção de Marte e Júpiter em Gêmeos traz para este momento uma qualidade de ação otimista e expansiva. Mesmo pesando os dois lados de uma questão, estamos mais resolutivos e diretos. Necessidade de aventura, autoconfiança e ação grandiosa. Agir de acordo com seus princípios e os comunicar também é algo prioritário agora.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz conjunção com Júpiter. Você está bem mais impulsivo e expansivo ao se comunicar e expressar suas ideias. Este pode ser um momento muito resolutivo que lhe facilita fazer escolhas com propriedade. Busque otimismo, troca de informações e flexibilidade. Bom momento para expandir os estudos, viajar e conhecer novas pessoas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A conjunção de Marte e Júpiter no seu setor material lhe traz intensidade na busca por novos recursos. Necessidade de se bancar e afirmar seus valores. Mas deve ter atenção, pois está bem impulsivo para gastar o dinheiro. Busque reafirmar seus valores e princípios e tome suas próprias decisões. O momento pode lhe mostrar boas alternativas no campo financeiro e material.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A conjunção de Marte e Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um ápice de energias; você estará bem mais otimista e autoconfiante. Mas cuidado para não ser agressivo. Use este senso de fé em si mesmo e aventura para expandir seus horizontes e buscar novas possibilidades. Lembre-se de ter a si mesmo como referencial ao fazer suas escolhas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A conjunção de Marte e Júpiter lhe traz agora grandes movimentações no seu campo espiritual, psicológico e subconsciente. Busque expandir sua fé e comunicação com estes reinos mais sutis da vida. Tenha mais fé nos processos da vida e seja proativo em buscar cura para suas emoções e também para o coletivo. Momento para uma fé firme e afirmativa.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A conjunção de Marte e Júpiter lhe traz grande engajamento para com seus semelhantes. Está mais aguerrido na troca com os outros, mas cuidado para não ser agressivo. Busque expandir sua linha de ação em prol do coletivo e das causas que goste. As amizades podem lhe trazer força e fé, lhe impelindo a agir de forma mais otimista nos planos futuros.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A conjunção de Marte e Júpiter lhe traz grande necessidade de expandir sua ação profissional e na vida material. Está com mais coragem para fazer novas escolhas e se lançar nas oportunidades. Cuidado para não ser autoritário e também atenção na lida com figuras de autoridade. A comunicação profissional pede entusiasmo e visão de futuro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A conjunção de Marte e Júpiter lhe traz grande ânsia e coragem para expandir, crescer e se aventurar. Você está num estado de fé aguerrida e assertiva. Use desta qualidade para buscar novas possibilidades e crescer na vida. A comunicação da fé também está intensa e significativa. Viagens e estudos podem ser ótimas formas de canalizar estas energias agora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz conjunção com Júpiter. Este é um momento de grandes transformações emocionais e profundas que podem lhe trazer libertação e renovação. Busque ir à fundo no que precisa ser transformado. Energia sexual e de partilha está intensa, mas saiba se moderar quando preciso. Você é lembrado que escolhas e mudanças podem lhe abrir novas portas importantes.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz conjunção com Marte. Você está mais intenso e direto na abordagem do outro. No amor está mais assertivo, comunicativo e direto. Use isto a seu favor para deixar tudo muito claro nas relações. Agir em conjunto pode lhe trazer resultados surpreendentes. Busque ponderar sobre suas opções, mas tenha assertividade quando tiver feito a escolha.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Marte e Júpiter lhe traz muita energia canalizada para a vida material. Excelente momento para a prática de atividades físicas mais intensas. Também sua energia para o trabalho está aumentada e você está tomando as rédeas das situações. Mas evite sobrecarga de atividades. Busque novas visões inspiradoras e as coloque em prática.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Marte e Júpiter lhe traz agora um aumentado senso de coragem, assertividade e criatividade. Você está mais focado em se expressar com muita clareza e sendo absolutamente você mesmo. A relação com filhos e crianças pede mais independência. No amor e no romance as coisas tendem a acontecer de forma mais rápida, livre e dinâmica.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz conjunção com Marte. Você passa por um movimento de libertação do passado, condicionamentos familiares e emoções antigas. Este momento lhe facilita enxergar tudo com mais objetividade e ser mais desapegado e aguerrido neste sentido. Mudanças de lar propícias. Se permita sair do passado e foque em realizar o seu presente.