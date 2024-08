SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz conjunção com Marte. Você está mais intenso e direto na abordagem do outro. No amor está mais assertivo, comunicativo e direto. Use isto a seu favor para deixar tudo muito claro nas relações. Agir em conjunto pode lhe trazer resultados surpreendentes. Busque ponderar sobre suas opções, mas tenha assertividade quando tiver feito a escolha.

Ação expansiva

A conjunção de Marte e Júpiter em Gêmeos traz para este momento uma qualidade de ação otimista e expansiva. Mesmo pesando os dois lados de uma questão, estamos mais resolutivos e diretos. Necessidade de aventura, autoconfiança e ação grandiosa. Agir de acordo com seus princípios e os comunicar também é algo prioritário agora.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique