LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A conjunção de Marte e Júpiter lhe traz grande engajamento para com seus semelhantes. Está mais aguerrido na troca com os outros, mas cuidado para não ser agressivo. Busque expandir sua linha de ação em prol do coletivo e das causas que goste. As amizades podem lhe trazer força e fé, lhe impelindo a agir de forma mais otimista nos planos futuros.

Ação expansiva

A conjunção de Marte e Júpiter em Gêmeos traz para este momento uma qualidade de ação otimista e expansiva. Mesmo pesando os dois lados de uma questão, estamos mais resolutivos e diretos. Necessidade de aventura, autoconfiança e ação grandiosa. Agir de acordo com seus princípios e os comunicar também é algo prioritário agora.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique