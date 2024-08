Os belo-horizontinos Davi Fonseca e Tiago Araújo lançam, respectivamente, “Viseira” e “Afeto”, álbuns com forte marca autoral. O primeiro é música popular contemporânea, conforme o compositor. O outro traz influências que vão de Bill Evans e Debussy a Chico Amaral e Jorge Continentino.



Cantor, pianista, compositor e arranjador, Davi Fonseca faz show nesta quinta-feira (8/8), às 20h30, no Centro Cultural Sesiminas. “Meu disco surgiu no meio da pandemia, ele funcionou como uma espécie de boia salva-vidas que joguei para mim mesmo”, conta. “Resolvi inventar o projeto como uma motivação para sair do baixo astral.”



Trata-se de um disco de amigos, no qual Davi reuniu 30 musicistas, “sem falar do resto da equipe”, ele diz. Com oito faixas – quatro em parceria com Luis Filipe Oliveira e uma com Arthur Bortolus –, o álbum de estúdio busca afirmar a conexão desste mineiro com sonoridades brasileiras.



“'Viseira' é um trabalho de música popular contemporânea. Ritmicamente complexo e com arranjos elaborados, ele conversa com tradições do Recôncavo Baiano, da Zona da Mata de Pernambuco e do pagode carioca, além da canção e harmonia da música mineira”, explica Davi.



O álbum de estúdio conta com participações de Xangai (na faixa “Presepeira”), Arthur Pádua (“Apocalipse à brasileira”), Luiza Brina (“Barra Grande”) e Isaar (“A laje de Hermeto”).

Em "Afeto", Tiago Araújo tem Chico Amaral, Bill Evans e Claude Debussy como referências Myriam Leticia/divulgação



O trabalho foi influenciado pelo compositor, instrumentista e maestro baiano Letieres Leite (1959-2021), com quem o mineiro fez dois concertos.



É necessário tirar a percussão da cozinha e trazê-la para a sala de estar, disse Letieres a Davi. O conselho foi seguido à risca, pois “Viseira” conta com os percussionistas Yuri Vellasco, Natália Mitre e João Paulo Drumond.

Tiago Araújo cercado de afetos

A participação de amigos também marca “Afeto”, álbum instrumental de Tiago Araújo que chega às plataformas amanhã (8/8).

O saxofonista Chico Amaral está presente na faixa “Acalanto solar” e Jorge Continentino em “Claptons, também no sax.



“Os dois são influências desde que comecei a tocar, me sinto honrado em tê-los neste trabalho”, diz Tiago Araújo, que gravou piano, guitarra, flauta, teclados e contrabaixo.



Com sete faixas, “Afeto” é homenagem a Myriam, mulher de Tiago, e a Ravi, filho deles que nasce em setembro.



“Toco e componho desde os 16 anos”, comenta o artista, que lançou “Vertentes” em 2021, com participação de Esdra “Neném” Ferreira, Mauro Rodrigues e Cleber Alves, nomes respeitados do instrumental mineiro.

“Afeto” traz músicas introspectivas – em algumas delas Tiago é pianista solo. “As faixas nas quais toco piano foram compostas quando me encontrava imerso tanto na música quanto na composição, influenciado pelo norte-americano Bill Evans, pela música romântica do século 19 e pelo impressionismo de Debussy”, afirma.



A música deste mineiro também traz influências de Chopin, Erik Satie, John Coltrane, Miles Davis, Tom Jobim, Toninho Horta e Juarez Moreira, entre outros compositores.

O contrabaixista Tiago Araújo classifica seu novo trabalho como um disco jazzístico de “música ambiente”.

“É muito legal ouvi-lo lendo um livro ou mesmo como música de fundo durante conversa com os amigos. Coloquei o nome ‘Afeto’ porque acho que o que a gente precisa na vida é de acolhimento, amizades e amor”, afirma o compositor.

"Viseira", disco de Davi Fonseca, tem influências mineiras, baianas e pernambucanas Reprodução



“VISEIRA”



• Álbum de Davi Fonseca

• 8 faixas

• Show de lançamento na quinta-feira (8/8), às 20h30, no Centro Cultural Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla

No disco "Afeto", Tiago Araújo toca piano, guitarra, flauta, teclados e contrabaixo Reprodução

“AFETO”



• Álbum de Tiago Araújo

• 7 faixas

• Disponível nas plataformas na quinta-feira (8/8)