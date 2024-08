Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, fica retrógrado no pragmático e realista signo de Virgem. Em especial seu lar e emoções pedem reorganização, limpeza e reflexão. Faça uma grande faxina, organize tudo, limpe, jogue fora o que estiver acumulado e for inútil. Tudo isso te auxiliará a organizar também suas emoções. Momento para se ter interiorização e refletir sobre o que sente.

Mercúrio retrógrado em Virgem

Mercúrio fica retrógrado no signo de Virgem. Como regente do signo, Mercúrio aqui enfatiza um olhar e enfoque prático da vida: diligência, organização, praticidade, pragmatismo e um olhar crítico. Tudo isso agora deve ser resgatado e repensado. Tenha atenção redobrada com ações rotineiras e maior senso crítico para análise de si mesmo e suas questões.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique