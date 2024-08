Nesta quarta-feira (31/7) é comemorado o dia do orgasmo. Você sabia que 95% dos homens dizem alcançar o clímax nas relações sexuais contra 65% das mulheres? O dado é de uma pesquisa da Universidade de Chapman, dos Estados Unidos.





Para alcançar o prazer, existem várias dicas, como controlar a respiração e explorar o próprio corpo. Para isso, existem diversas maneiras de estimular o desejo sexual e conseguir chegar lá. Um exemplo são os romances hot, que têm cenas cheias de sensualidade e sedução. Confira 10 dicas para te inspirar:





“Noiva”





Misery Lark é filha de um poderoso vampiro. Ela passa os dias anonimamente em meio aos humanos, até que é chamada para firmar um acordo de paz entre vampiros e licanos, uma espécie de lobisomens cruéis e imprevisíveis. Para isso, será obrigada a se casar com Lowe Moreland.





“Nora sai do roteiro”



Abandonada pelo marido, a roteirista de filmes românticos Nora Hamilton encontra inspiração na dor para criar o melhor roteiro da carreira. Quando Hollywood escolhe a casa dela como local de filmagem e escala o galã Leo Vance, eleito o homem mais sexy do mundo, para interpretar o ex da protagonista, ela é confrontada com novas possibilidades.

“Quebrando o gelo”

Anastasia Allen sonha em entrar para a equipe olímpica de patinação artística e consegue uma vaga no time da Universidade da Califórnia. Lá, ela conhece Nate Hawkins, capitão do time de hóquei. Os dois acabam se tornando uma dupla no esporte e começam a se conhecer mais a fundo.

“Doce como você”

Quando Shay é deixada pelo noivo no dia do casamento, ela enxerga no testamento da avó uma forma de recomeçar. Porém, para herdar a fazenda da matriarca, ela precisa se casar no período de um ano. Surge então um acordo com Noah, um antigo colega da época de escola, que pode se transformar em amor verdadeiro.

“Minha melhor parte”

Wim é uma garota independente que convive com uma deficiência. Em uma festa, ela conhece Bo. Os dois sentem uma atração instantânea, mas aquela história parecia ser apenas o caso de uma noite. Até que, semanas depois, Win descobre que está grávida.

“1878 – a história de Clarice”

Clarice é uma jovem burguesa obrigada a firmar um casamento por conveniência com Nuno, homem nobre, mas falido, que aceita o enlace de olho no dote. O que os dois não poderiam imaginar é que se apaixonariam de verdade, entre encontros e desencontros repletos de uma atração arrebatadora.

“Herdeiro do império”

Bruno e Maia são herdeiros de famílias rivais da máfia dos jogos de apostas ilegais. Eles têm uma paixão avassaladora, repleta de ação e momentos sensuais.

“Cheiro de suor e vinho“

Quando Elisa viu Lorenzo pela primeira vez em um pub, seus desejos contrariaram sua alma recatada e assumiram as rédeas de seu caminho. O que ela não sabia é que ele estava magoado por ser dispensado.

“Na sua pele”

O tatuador Rule é do tipo que arranca suspiros por onde passa, mas é um baita garanhão. Enquanto isso, Shaw é uma estudante de medicina que namora alguém escolhido pelos pais. Até que os dois resolvem se tornar um casal.

“A irresistível face da mentira”

Felipe é um irresistível empresário com objetivos ambiciosos. Um dia, ele desaparece sem deixar rastros, e sua reputação é colocada à prova. Na busca pelo paradeiro de Felipe, um policial mergulha em um emaranhado de mentiras, traições e seduções que complica ainda mais a descoberta da verdade e que envolve mais mulheres do que ele poderia supor.