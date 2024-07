Programa tinha previsão de ir ao ar em maio, mas foi adiado para agosto. No entanto, sua estreia agora tem previsão de início apenas para outubro deste ano

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O SBT adiou mais uma vez a estreia do programa Eita Lucas!, atração que marcará a estreia de Lucas Guimarães, marido do influenciador Carlinhos Maia, como apresentador de televisão.





Prometida desde o início do ano como uma das novidades para 2024, o programa tinha previsão de ir ao ar em maio, mas foi adiado para agosto. No entanto, sua estreia agora tem previsão de início apenas para outubro deste ano. Um novo adiamento não está descartado.





O adiamento foi confirmado por Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, em conversa com a Folha de S.Paulo no início de julho. Daniela explicou que o programa tem dificuldades de captação por ser todo feito em externas (ou seja, fora de um estúdio de televisão.





"O Lucas Guimarães é o mais difícil de a gente gravar. O Lucas representa uma parte do Brasil, muito alegre, muito viva, né? E ele veio do povo. Ele tem esses elementos que nunca podem sair daqui. Mas ele não é tão fácil quanto os outros", dise Daniela.





"O dele é 100% externa, depende de tempo bom. Teve uma gravação que choveu, e daí quando chove já não é o mesmo efeito. A estreia dele estava para agosto, eu acho que agora deve acontecer só em outubro", concluiu a executiva.





A ideia continua a mesma inicial: o Eita Lucas! vai ao ar, caso estreie, nas tardes de sábado, substituindo a sessão de filmes Cinema em Casa, por volta das 16h. A atração terá participação do público, que pode ganhar prêmios em dinheiro, além de atrações musicais e humor.





A ideia por Guimarães se deu porque Carlinhos Maia e ele possuem bom apelo no mercado. Hoje, ambos têm contratos grandes com marcas para divulgação nas suas páginas pessoais.