CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua fé e sensibilidade estão há anos bem aguçadas. Agora isso se alia a um grande senso de força social, comunitária, grupal e global. Excelente momento para se aliar a fé com as obras. Busque deixar sua sensibilidade te encaminhar e agir com tenacidade, valor e firmeza em prol dos que precisam da sua ajuda. Agir com princípios, fé e pragmatismo em prol de muitos.

Ação e sensibilidade

O sextil entre Marte em Touro e Netuno em Peixes traz para hoje a capacidade de agir de forma prática, mas com sensibilidade. Sonhos e motivações psicológicas e/ou espirituais nos impelem a agir de forma valorosa, persistente e focada. Capacidade de aliar o ego com o lado espiritual de forma harmônica. A ação de hoje vem aliada à sensibilidade.

