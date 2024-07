AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe traz desafios na dinâmica eu-outro. Plutão no seu signo (solar ou ascendente) está lhe trazendo intensas renovações de si mesmo e a consciência que precisa fazer mais por si mesmo. Do outro lado do céu Vênus lhe instiga a se relacionar, achar o caminho do meio e ser diplomático. Deve equilibrar estes dois lados, mas sem trair a si mesmo. Equilibre a dinâmica do relacionar.





Desafios de valor

A oposição entre Vênus em Leão e Plutão em Aquário traz desafios nas relações e valores. Estamos focados em nossa forma própria de relacionar e valorizar. Todavia, nos deparamos com mudanças, ideias novas e desafiadoras vindas de outras pessoas e outras perspectivas. Atenção para não comprar jogos de poder ou manipulações. Questões pessoais versus coletivas também podem emergir aqui. Busque balancear o dar e o receber, assim como esteja aberto a escutar, mas sabendo se dar seu devido valor.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique