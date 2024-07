Desafios de valor

A oposição entre Vênus em Leão e Plutão em Aquário traz desafios nas relações e valores. Estamos focados em nossa forma própria de relacionar e valorizar. Todavia, nos deparamos com mudanças, ideias novas e desafiadoras vindas de outras pessoas e outras perspectivas. Atenção para não comprar jogos de poder ou manipulações. Questões pessoais versus coletivas também podem emergir aqui. Busque balancear o dar e o receber, assim como esteja aberto a escutar, mas sabendo se dar seu devido valor.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este momento lhe traz desafios de equilibrar seu senso de valor próprio com transformações e questões de grupos, amizades e coletividade. Você deve estar forte em seu senso de valor próprio, mas também aberto a escutar os pontos de vista dos outros. Atenção para não cair em manipulações ou fazer algo somente por que “todo mundo faz”. Busque equilibrar a si mesmo e a forma de se relacionar com o coletivo.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz oposição a Plutão. Você está cultivando valores pessoais, familiares e de vida íntima. Todavia, é desafiado por mudanças do mundo lá fora, transformações profissionais, figuras de autoridade e compromissos que podem questionar tais valores. Busque equilibrar seus sonhos e valores pessoais com o que faz na vida lá fora e profissionalmente.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe traz desafios para equilibrar sua mente com questões mais amplas. Você está valorizando agora a racionalidade, o tempo presente e se permitindo questionamentos. Todavia, questões mais amplas de fé, filosóficas, políticas, culturais, de estudos ou viagens podem vir lhe demandar transformações grandes e que tenha mais foco no futuro. Busque equilibrar o presente e o futuro, assim como razão e intuição.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este momento lhe traz desafios para equilibrar seu senso de valor próprio e partilhado. Há um forte estímulo para se valorizar, fazer as coisas à sua maneira e defender o que é seu. Todavia, há outro estímulo lhe pedindo mais abertura à partilha, transformação emocional, vida sexual e emocional. Busque saber quem você é, mas também esteja aberto para mudanças que a troca profunda pode trazer neste momento. Equilibre o dar e receber.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este momento lhe traz desafios na dinâmica eu-outro. Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta muito a autoestima, vaidade e necessidade de se amar. Todavia, Plutão do lado oposto lhe desafia com transformações nas relações que questionam alguns de seus valores próprios. Esteja aberto a escutar as demandas dos outros, mas sabendo quem você é e seu valor próprio. Equilibre a dinâmica do relacionar.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este momento lhe traz desafios entre vida material e psíquica. Você está vivenciando sonhos, fantasias e realidades sutis. Todavia, demandas do mundo material podem lhe obrigar a se voltar para a realidade, mesmo quando bem desafiadora. Busque reavaliar alguns sonhos, mas sem esquecer de seu natural talento para planejar, focar na execução e resolver o que for preciso. Equilibre sonhos com a realidade.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, faz oposição a Plutão. Há um grande foco seu agora em viver a vida social, estar em grupos, harmonizar com amigos e viver a vida online. Todavia, há um forte chamado de sua essência para que você se posicione de forma autêntica e questione alguns valores dos grupos e/ou das massas. Use de sua diplomacia e habilidades sociais, mas sendo você mesmo e trazendo questões desafiadoras à tona, caso seja preciso. Busque equilibrar a si mesmo e a forma de se relacionar com o coletivo.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Plutão, seu regente, faz oposição a Vênus. Há um foco em buscar valor profissional, beleza na projeção para o mundo lá fora e recursos materiais. Todavia, há também um fortíssimo fator interiorizante em ação em sua vida. Busque escutar o que dizem suas emoções para realinhar seus valores profissionais, compromissos e estruturas. Atenção para a relação com figuras de autoridade. Busque equilibrar seus sonhos e valores pessoais com o que faz na vida lá fora e profissionalmente.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe traz desafios no campo mental e intuitivo. Você está focado em cultivar otimismo, novos horizontes, fé, viagens, estudos e muitas possibilidades futuras. Todavia, há um forte chamado racional para estar no tempo presente e transformar a partir das pequenas coisas e ações. Se permita questionar um tanto das coisas que planeja e acredita, já que a solução pode estar na racionalidade. Busque equilibrar o presente e o futuro, assim como razão e intuição.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe traz desafios para equilibrar seu senso de valor próprio e partilhado. Há um foco agora na partilha, em viver a beleza da doação, da troca emocional profunda e/ou sexualidade. Todavia, também há um forte estímulo para que se aprofunde em seu senso de valor próprio, inove para se sentir seguro consigo mesmo e na sua capacidade de se bancar sem depender dos outros. Equilibre o dar e receber.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe traz desafios na dinâmica eu-outro. Plutão no seu signo (solar ou ascendente) está lhe trazendo intensas renovações de si mesmo e a consciência que precisa fazer mais por si mesmo. Do outro lado do céu Vênus lhe instiga a se relacionar, achar o caminho do meio e ser diplomático. Deve equilibrar estes dois lados, mas sem trair a si mesmo. Equilibre a dinâmica do relacionar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe traz desafios entre vida material e psíquica. Você está vivenciando potencias de vida material, buscando prosperar pelo trabalho e fazer acordos no tempo presente. Todavia, há um forte estímulo psíquico-espiritual lhe sugerindo mudanças mais intensas. Busque funcionar no mundo, mas sem abrir mão de sua sensibilidade. Equilibre sonhos com a realidade.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique