SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua mobiliza potenciais de carreira e atuação no mundo hoje. Seu sonho de ser útil e contribuir com algo maior do que si mesmo ganha muita força. Há um senso de propósito através do serviço, que deve se tornar utilidade em sua atuação profissional, ou ainda como autoridade. Segurança emocional que vem do cumprir as obrigações com eficiência.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Emoções analíticas

A Lua em Virgem nos conecta com a necessidade de nos sentirmos úteis, prestativos e fazer algo na prática. As emoções passam por um senso crítico e analítico, mas não devem ser reprimidas. O lado materno que expressa o amor por ações práticas se faz alto. Segurança emocional que vem da organização, cuidado e cumprimento de tarefas e rotinas.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique