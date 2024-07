Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspectos auxiliar com Júpiter, que se encontra no seu signo (solar ou ascendente). Você se encontra num período de expansão pessoal e de maior fé em si mesmo; tudo isso lhe traz maior propriedade para se comunicar com mais autenticidade e sendo fiel à sua própria essência. Busque a alegria de comunicar suas perspectivas e pontos de vista.

Pensamento amplo

O sextil entre Mercúrio em Leão e Júpiter em Gêmeos traz para hoje a capacidade de se pensar grande e de forma mais ampla. Estamos mais centrados em nosso próprio ponto de vista, mas também abertos às possibilidades e novas ideias. Facilidade em conciliar detalhe e a visão geral das situações.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique