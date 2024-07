Pensamento amplo

O sextil entre Mercúrio em Leão e Júpiter em Gêmeos traz para hoje a capacidade de se pensar grande e de forma mais ampla. Estamos mais centrados em nosso próprio ponto de vista, mas também abertos às possibilidades e novas ideias. Facilidade em conciliar detalhe e a visão geral das situações.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz intensa expressão e comunicação de si mesmo, mas junto de uma abertura ao diálogo e troca intelectual. Conversas significativas podem lhe auxiliar a se conhecer melhor e expressar mais sua essência. A relação com irmãos, parentes, vizinhos ou conhecidos pode também lhe trazer perspectivas renovadas e questionamentos benéficos.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz a necessidade de troca e diálogo, em especial no meio familiar ou com pessoas que lhe sejam próximas. Você está mais intenso na expressão de seus valores próprios e isso lhe facilita agora uma autenticidade emocional e comunicativa. Pensar sobre inovações ligadas aos bens e valores familiares também pode ser algo benéfico neste momento.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspectos auxiliar com Júpiter, que se encontra no seu signo (solar ou ascendente). Você se encontra num período de expansão pessoal e de maior fé em si mesmo; tudo isso lhe traz maior propriedade para se comunicar com mais autenticidade e sendo fiel à sua própria essência. Busque a alegria de comunicar suas perspectivas e pontos de vista.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz uma perspectiva mais espiritual e emocional sobre a vida material e suas questões. Excelente momento para entender melhor seus padrões subconscientes e como estão afetando sua prosperidade e senso de valor próprio. Busque estabelecer essa ponte entre seu campo sutil e sua vida material para aproveitar bem a energia do momento.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Mercúrio está no seu signo (solar ou ascendente) e lhe traz pontos de vista e ideias bem próprias. Todavia, o aspecto benéfico com Júpiter também está lhe abrindo para a comunicação com os semelhantes, amigos, grupos e online. Busque falar mais sobre seu ponto de vista, mas com flexibilidade para o diálogo e também para as ideias inovadoras.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspectos auxiliar com Júpiter. Mudanças e inovações no setor da carreira, trabalho e autoridade podem lhe trazer questionamentos psicológicos, emocionais e/ou espirituais. Busque algum tempo de meditação para obter respostas mais claras; idem para processos terapêuticos qeu lhe auxiliem a repensar seu senso de propósito na vida.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe favorece numa expansão comunicativa e social. Você está aberto para se comunicar de forma irreverente e inovadora, aberto às diferentes culturas e ideias. Bom momento para se fazer ou fortalecer seus contatos no exterior. Na fé há um misto de sentir e raciocinar que facilita chegar a conclusões equilibradas. Expansão por novas ideias e conceitos.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe facilita repensar suas ideias sobre carreira, autoridade e propósito na vida. Você passa por intensas transformações emocionais neste momento, mas que estão lhe libertando de velhas amarras, medos e repressões. Busque ouvir sua intuição para que possa ter flexibilidade mental de reavaliar seus compromissos e aquilo que faz no mundo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz aspecto auxiliar com Mercúrio. Você está numa fase de expansão através dos relacionamentos e hoje isso pode lhe auxiliar a expandir suas ideias e conceitos. Esteja aberto ao diálogo com flexibilidade e escute o que os outros tem a lhe dizer. Também bom momento para se repensar os planos em parceria, casal ou sociedade.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz uma grande reciclagem mental, afetando também sua vida material. Momento para se ter novas ideias quanto a trabalho, rotina, ocupações, hábitos e saúde. Novas oportunidades na vida material lhe pedem que saia de uma mentalidade rígida, sendo mais flexível e adaptável. Pense na vida material e saúde com uma vibração mais otimista.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz a possibilidade de ser mais autêntico e criativo na comunicação com os outros. Busque trazer novas perspectivas e abordagens. Mesmo quando a outra pessoa tenha pontos de vista mais rígidos, você está um tanto mais maleável e aberto. Proponha novas perspectivas no amor e nas parcerias, mas lembrando de ser você mesmo.







PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz aspecto auxiliar com Mercúrio. Você passa por libertações ligadas ao passado, família e emoções antigas; tudo isso lhe facilita tomar novos rumos e decisões ligadas ao seu trabalho, rotinas e saúde. Busque também maior senso crítico para se lidar com emoções e dramas desnecessários. Capacidade de sentir, mas com bom senso e crítica.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique