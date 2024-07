FOLHAPRESS - A rede social Koo, que despontou como possível substituta do X em 2022, anunciou nesta quarta-feira (3) o encerramento de suas atividades no Brasil.





"Koo anuncia seu encerramento hoje devido a um ambiente de financiamento ruim. Obrigado por tudo, Brasil. Nós amamos vocês. O passarinho amarelo diz um último adeus", anunciou a rede, com uma imagem de um passarinho chorando.





No final de 2022, quando Elon Musk comprou o Twitter e anunciou mudanças drásticas, começando por trocar o nome da rede, muita gente ficou desesperada.





Notícias de que o selo de verificação passaria a ser pago e de que o novo dono promoveu demissões em massa na empresa fizeram com que boa parte dos usuários migrasse para o Koo.





O trocadilho com o nome da rede em português também ajudou a conquistar a simpatia dos brasileiros e, claro, rendeu memes.





As previsões sobre o fim do X, no entanto, não se confirmaram. Apesar das mudanças -e da tentativa da Meta em emplacar a concorrente Threads- a antiga rede do passarinho azul continua em atividade e segue sendo uma das mais utilizadas no Brasil.