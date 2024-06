CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Os próximos meses lhe pedem reavaliação de seus planos futuros, que saiba sonhar com realismo e cumprindo cada passo do caminho. A fé aqui é sublime, mas também precisa de realismo e respaldo prático. Lapidação de visões de mundo e crenças. Busque uma reconexão neste período com aquilo que é essencial e com seus reais objetivos de vida.





Leia também o horóscopo para os outros signos



Saturno retrógrado em Peixes

Saturno em Peixes entra em movimento retrógrado até meados de novembro deste ano. Será preciso reavaliar nossas estruturas, compromissos e limites para resgatarmos um senso de autorização e poder de realização. Revisão de compromisso para com as questões psicológicas, emocionais, subconscientes e espirituais. Diluição de velhas estruturas internas e autoridade emocional, do amor universal.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique