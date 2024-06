Saturno retrógrado em Peixes

Saturno em Peixes entra em movimento retrógrado até meados de novembro deste ano. Será preciso reavaliar nossas estruturas, compromissos e limites para resgatarmos um senso de autorização e poder de realização. Revisão de compromisso para com as questões psicológicas, emocionais, subconscientes e espirituais. Diluição de velhas estruturas internas e autoridade emocional, do amor universal.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Os próximos meses lhe pedem um olhar honesto e maduro para com suas questões subconscientes. Será preciso ter compromisso e maturidade na reavaliação e internalização de tais conteúdos. Resgate de um senso de autorização ética, espiritual e da sensibilidade que lhe afeta a forma de usar autoridade e buscar realizações de carreira.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Os próximos meses lhe pedem reavaliação de seu compromisso para com o coletivo. Deve participar, mas sabendo de seus limites e sem se misturar. Haverá um profundo repensar e lapidar as relações de amizade e participação em grupos e causas. Busque utilizar sua autoridade de forma a contribuir dentro do que for justo e útil.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Os próximos meses lhe pedem reavaliação do compromisso com sua profissão e uso da autoridade. Mas tudo isso sob o tom sensível e amoroso do signo de Peixes. Busca pelo ofício que lhe fala ao coração. Reavaliação também em relação a figuras de autoridades e/ou com os pais. No trabalho deve prezar a saúde psíquica, sabendo respeitar seus limites.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Os próximos meses lhe pedem reavaliação de seus planos futuros, que saiba sonhar com realismo e cumprindo cada passo do caminho. A fé aqui é sublime, mas também precisa de realismo e respaldo prático. Lapidação de visões de mundo e crenças. Busque uma reconexão neste período com aquilo que é essencial e com seus reais objetivos de vida.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Os próximos meses lhe pedem uma revisão séria e madura de suas questões emocionais pessoais e partilhadas. Necessidade de delimitar bem a energia afetiva e/ou sexual, amadurecendo esta faceta. Idem para heranças e bens conjuntos. Deve buscar amadurecimento interno para superar questões emocionais desafiadoras.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Os próximos meses lhe pedem que reavalie o compromisso na relação com o outro, sabendo colocar os limites justos (no outro e em si mesmo). Seja amoroso, mas tendo senso de limites. Pode ser um período de amadurecimento e aumento do compromisso para uns, assim como de delimitação e mesmo separação para outros. Busque internamente as motivações que lhe levam a determinadas parcerias, elaborando e amadurecendo isso emocionalmente.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Os próximos meses lhe pedem reavaliação do seu compromisso para com sua saúde física, rotinas, trabalho e hábitos. O momento lhe mostra que deve se apropriar mais desta esfera da vida. Busque lapidar e amadurecer neste período sua relação com sua saúde, corpo físico hábitos e rotinas. Também uma reavaliação do trabalho e relações de trabalho em alta.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Os próximos meses lhe pedem que reavalie o compromisso em ser você mesmo. E isto inclui saber se dar limites, em especial no que sente. Você é uma potência afetiva e de doação e agora pode assumir mais este lado. Resgate da autoridade e poder dentro de si mesmo, assumindo mais sua sensibilidade e as rédeas da sua vida. Apare as arestas que lhe impedem de assumir seu poder pleno.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Os próximos meses lhe pedem reavaliação emocional e muita maturidade pessoal. Avalie melhor suas responsabilidades no campo familiar, mas com limites, em especial se tende a se misturar com o familiar. Reformas e reconstruções no lar em alta. Bom para aparar arestas emocionais e do passado e rever a relação com os pais e sua própria criatividade.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, entra em movimento retrógrado em Peixes. Os próximos meses lhe pedem reavaliação no campo das ideias. Necessidade de lapidação mental e seriedade nas comunicações. Saiba meditar e silenciar para comunicar com maturidade. A relação com irmãos, parentes e/ou vizinhos também deve ser refinada agora. Reavaliação mental e social.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, entra em movimento retrógrado em Peixes. Os próximos meses lhe pedem que use deste amadurecimento emocional para reavaliar suas finanças, posses e bens materiais. Momento para doar, reciclar e reavaliar o que realmente é necessário. Saiba poupar e planejar melhor a vida material. Busca pela estrutura interna de realizar e prosperar.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Saturno fica retrógrado no seu signo (solar ou ascendente). Os próximos meses lhe pedem uma reavaliação e conexão com sua autoridade interna. Estará descobrindo melhor seu poder, seus limites e o compromisso em expressar sua própria individualidade, mas sem perder sua natural sensibilidade. Busque lapidar suas arestas, em especial as emocionais, para se expressar em seu potencial total.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique