Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição lunar lhe instiga muito a mente objetiva e a ordenação do mundo e suas ideias. Todavia, a oposição a Mercúrio e Vênus lhe traz um chamado que vai mais pela fé, o místico e intuitivo. Busque combinar ambos os setores. Viva seus sonhos, mas com base na realidade. Marte, seu regente, lhe instiga a comunicação com os semelhantes e engajar socialmente, facilitando o processo.





Emoções maduras e diálogo

A Lua continua no signo de Capricórnio, nos pedindo maturação emocional, lapidar arestas afetivas e encarar o subjetivo de forma mais objetiva. A oposição a Vênus e Mercúrio em Câncer nos instiga a diálogos emocionais, mas que tenham de ter um tom maduro e aterrado. O trígono a Marte em Touro traz energia mais proativa e de independência de valores.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique