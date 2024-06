Emoções maduras e diálogo

A Lua continua no signo de Capricórnio, nos pedindo maturação emocional, lapidar arestas afetivas e encarar o subjetivo de forma mais objetiva. A oposição a Vênus e Mercúrio em Câncer nos instiga a diálogos emocionais, mas que tenham de ter um tom maduro e aterrado. O trígono a Marte em Touro traz energia mais proativa e de independência de valores.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A posição lunar lhe exige agora uma maior segurança no uso de sua autoridade e na expressão madura daquilo que sente. Questões familiares, emocionais e passadas podem emergir, mas será preciso que haja diálogo honesto e realista. Marte, seu regente, lhe traz senso de força de valor próprio para que não caia em chantagens ou manipulações. Busque ser quem você é, mas tendo a devida sensibilidade.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A posição lunar está lhe trazendo um senso de segurança em sua fé, objetivos futuros e princípios. A oposição com Vênus e Mercúrio pode lhe trazer questionamentos – seus mesmos ou de outras pessoas – e isso pode demandar diálogos profundos, Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz centramento, coragem e individualidade para não se abandonar no processo.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição lunar está lhe demandando que olhe para suas emoções profundas com realismo, maturidade e senso de limites. A oposição com Mercúrio e Vênus lhe pede que reveja seus valores, bens e prioridades. Diálogos sobre sexualidade e partilha podem e devem acontecer, mas sob o devido tom de maturidade, realismo e objetividade.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe pede que tenha maturidade e realismo ao se lidar com as emoções no casamento, parcerias e perante o outro. Mercúrio e Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem muito o que falar e expressar da sua sensibilidade, mas isso não deve ser feito de forma imatura. Busque objetividade comunicativa para resolução de problemas.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A posição lunar lhe traz segurança na solidez da vida material, rotinas, hábitos, saúde e trabalho. Todavia, a oposição a Mercúrio e Vênus lhe instiga a buscar também questões ligadas a seus sonhos, emoções subconscientes e campos mais sutis. Se permita sonhar, mas tendo o devido realismo – aliar estas duas facetas pode lhe trazer bom progresso.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição lunar lhe traz grande senso de aterramento em si mesmo, seu poder e criatividade. Todavia, a oposição a Mercúrio e Vênus lhe pede um tanto mais que saia de si mesmo e escute com sensibilidade à comunidade, amigos e contextos coletivos. Tudo isso, porém, deve ser feito com a maturidade e uso de seu poder de organizar tudo de forma prática e objetiva.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A posição lunar lhe traz maior contato com sua subjetividade, vida pessoal, família, lar e questões do passado. Todavia, a oposição a Vênus e Mercúrio leva seu foco muito para a carreira, sonhos e possibilidades de realização. Será preciso aliar sonho e realidade, vida pessoal e pública para se chegar numa síntese. Amadureça e fortaleça suas bases para florescer no mundo exterior.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição lunar lhe instiga muito a mente objetiva e a ordenação do mundo e suas ideias. Todavia, a oposição a Mercúrio e Vênus lhe traz um chamado que vai mais pela fé, o místico e intuitivo. Busque combinar ambos os setores. Viva seus sonhos, mas com base na realidade. Marte, seu regente, lhe instiga a comunicação com os semelhantes e engajar socialmente, facilitando o processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A posição lunar lhe traz grande senso de segurança material, permanência e valor próprio. Todavia, a oposição a Mercúrio e Vênus lhe instiga a partilhar mais e aprofundar na afetividade, troca e/ou sexualidade. Lembre-se de fazer tudo isso com os pés no chão e sem abrir mão de seus valores. Busque equilibrar o quanto dá e recebe de forma justa.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz emoções e subjetividades à tona, assim como lhe conecta com seus instintos. A oposição a Mercúrio e Vênus lhe estimula a racionalizar, ponderar, partilhar e amar. Busque fazer tudo isso, mas sem perder a si mesmo no processo. A posição de Marte lhe estimula a ter iniciativa e ser fiel à própria essência.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A posição lunar lhe instiga a explorar suas emoções subconscientes, espiritualidade e sutilezas. Todavia, a oposição a Mercúrio e Vênus lhe relembra que o mundo material e a vida objetiva devem ser cuidados. Busque equilibrar estas duas facetas de forma madura e realista. Sua ação tende um tanto ao subjetivo e isto pode lhe auxiliar na resolução de suas questões.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição lunar lhe traz um senso de grupo, amizade e pertencimento coletivo, mas que demanda também limites e maturidade. A oposição a mercúrio e Vênus lhe relembra que também deve expressar sua identidade única e ser fiel a si mesmo, mas tudo isso carece de maturidade e não infantilidades. Objetividade comunicativa lhe auxilia no processo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique