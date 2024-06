"Amo vocês, vou morrer de saudade", disse Sandy ao público presente em seu show em São Paulo, no último domingo (16/6).

Sandy se emocionou durante o show que fez em São Paulo, no domingo (16/6), o último antes de pausar a carreira. A cantora agradeceu aos fãs pelo apoio durante toda a vida.





"Amo vocês, vou morrer de saudade. Dessa vez me sinto mais segura para dar essa pausa porque eu já fui, eu já voltei e vocês continuam comigo", disse ela.





A cantora não falou quando pretende voltar, mas afirmou que vai usar o período de descanso para compor novos projetos.





"Eu não costumo fazer nada com muita antecedência. Me deu essa vontade [de pausar] e eu achei que, para o meu processo criativo, ia fazer sentido para mim", afirmou em entrevista ao jornal Billboard.





A pausa foi anunciada em maio e a artista disse que iria converter a arrecadação em ajuda aos afetados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Recentemente, ela esteve em cartaz com o filme "Evidências do Amor", ao lado de Fabio Porchat.