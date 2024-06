Depois de arrancar risadas na internet e conquistar o público na televisão aberta, o humorista Diogo Defante faz seu primeiro show musical em Belo Horizonte neste sábado (15/6), n'Autêntica. Com novo visual e prestes a embarcar para Paris, onde participa da cobertura das Olimpíadas, ele prepara o lançamento do primeiro álbum, “Tifane”, que chega às plataformas no próximo dia 26.



Baterista, Defante fez parte de uma banda emo durante a adolescência. Em 2023, lançou o EP “Robson”, no qual mescla humor e rock, passando por sertanejo, axé e reggae. Vai repetir a fórmula em “Tifane”.



“Sou batera e estudei muito os ritmos brasileiros. Gosto demais de adicionar essas paradas nas músicas, é uma forma de mostrar a nossa raiz. Sempre ouvi rock, busquei conhecer várias bandas, mas a música brasileira está em toda e qualquer esquina”, explica.



Defante também bebeu na fonte do hardcore, metal melódico e do reggae. “Não me prendi a estilo musical, porém a essência é rock. Não tem jeito, foi o que sempre fiz na minha vida toda”, comenta. “Então, naturalmente, (no meu trabalho) tem mais músicas com distorção de guitarra e batera comendo solta.”



Do zigoto à vovó

Nas letras, ele não foca necessariamente no humor. “Sei que naturalmente vêm umas 'groselha' na cabeça, faz parte da minha natureza pensar merdas assim e adicionar nas músicas”, conta. Exemplo disso é “Zigoto”, canção sobre a procriação humana e os padrões sociais que regulam as etapas da vida.



“Coloco tudo o que quero ali, com a maior verdade possível”, diz. No reggae “Minha avó”, ele se inspira na falecida avó e na casa dela. “Tem muito a ver com a minha vida pessoal”, detalha.



O destaque, segundo ele, é “Lambe os homi”, canção sobre um lobisomem que lambe policiais. “É mais pela vibe. Os policiais preferiam que ele mordesse em vez de lamber, porque lamber é nojento”, comenta Defante. “Não tem nada sexual, nada de sacanagem”, ele jura.



O primeiro single, “Gari”, lançado em maio, conta a história do garoto que não cumprimenta lixeiros. O lançamento – com direito a live de seis horas e clipe – revelou não apenas o primeiro passo do humorista na carreira musical, mas seu novo visual. Em fevereiro de 2024, ele fez cirurgia de correção da ptose palpebral no olho esquerdo. Passou meses usando óculos de sol e tapa-olho.

Leia também: Especialista explica o que é ptose palpebral e como corrigir o problema



Olhinho caído

No ano passado, Diogo disse que não se incomodava com a aparência de “olho caído” e somente faria a operação por questão de saúde. A ptose começou a se manifestar aos 20 anos, com constantes inchaços no olho. No dia a dia, a diferença era pouca, mas a decisão de se operar veio depois de ouvir o oftalmologista.



“Durante a cirurgia, o doutor descobriu uma complicação. Tive de tomar uma série de remédios pesados, com corticoide. Comecei a ficar inchado, com vários efeitos colaterais, mas no final deu tudo certo. Agora estou completamente curado. A visão está infinitamente melhor”, garante.



“A era do olhinho caído já era. Agora é Defante dois ponto zero. Não tem jeito, são dois olhos abertos, bem abertos”, brinca.



O show desta noite terá as canções do EP “Robson”, além de hits que fazem parte da carreira dele no humor, como “Tremendo vacilão”, de Perla.



“Tenho certeza de que vai ser maravilhoso, BH é incrível. Pãozinho de queijo para dentro para aguentar o rock and roll true, hein?. O bagulho vai ficar de verdade”, promete.

Televisão



No início do ano, Diogo invadiu a TV aos domingos, no quadro do programa de Luciano Huck com eliminados do “BBB 24”. Curtiu a experiência, mas por enquanto vai ficar fora da televisão aberta.



“Tô tendo dificuldade por conta da quantidade de coisas que faço para a internet, sabia? E uma coisa de que não abro mão é estar sempre na internet, porque sou oriundo dela. Mas não descarto em algum momento fazer alguma coisa para a TV. Gostei bastante, fiquei bem feliz com o retorno do público”, revela Defante.



DIOGO DEFANTE



Show neste sábado (15/6), n'Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Abertura: banda Hotel Catete. A casa abre às 22h. Inteira: de R$ 160 a R$ 200. Meia social: de R$ 80 a R$ 100. Ingressos à venda no site da casa e na plataforma Sympla.