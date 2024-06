O Dia dos Namorados está chegando e nada melhor para celebrar o amor do que uma trilha sonora romântica! Para te ajudar a criar a playlist perfeita para o seu amor, separamos 20 músicas de diferentes estilos que vão desde clássicos atemporais até hits mais recentes.

1) Iris - The Goo Goo Dolls: Musica ideal para começar a noite dançando agarradinho.

2) Cantada - Luan Santana: Uma canção doce e meiga que celebra a beleza da simplicidade do amor.

3) Daqui pra Sempre - Manu e Simone Mendes: Uma música do momento que retrata um amor invicto.

4) Video Games - Lana Del Rey: Canção que se aprofunda na paixão.

5) Apenas mais uma de Amor - Lulu Santos: Uma declaração de amor direta e sincera, que dispensa mais palavras.

6) Você é Linda - Caetano Veloso: Uma canção melancólica e poética sobre a beleza no amor.

7) Yellow - Coldplay: Um amor tão intenso que te faz enxergar o mundo de outra cor.

8) Água de Chuva no Mar - Beth Carvalho: Perfeita para aquele casal que se fala pelo olhar.

9) Is This Love - Bob Marley & The Wailers: Música apaixonante para amantes de reggae.

10) All That Matters - Justin Bieber: Quando o amor é tão intenso que nada mais importa.

11) All of Me - John Legend: Uma declaração de amor poderosa e emocionante, perfeita para um momento especial a dois.

12) Tão Seu - Skank: Para dar um ânimo na noite mas continuar no romance.

13) Um Amor Puro - Djavan: Uma canção leve e poética sobre o amor que nos eleva.

14) The Only Exception - Paramore: Uma declaração sobre quando o amor verdadeiro supera qualquer trauma.

15) Can't Help Falling in Love - Elvis Presley: Um clássico atemporal sobre o poder avassalador do amor.



16) Perfect - Ed Sheeran: Uma canção doce e otimista sobre encontrar o amor perfeito.

17) Eu e você sempre - Jorge Aragão: Para curtir ainda mais a noite a dois.

18) My Girl - The Temptations: Um clássico para relembrar o começo de um amor.

19) Ainda Bem - Marisa Monte: Uma música romântica e emocionante sobre encontrar o amor verdadeiro.

20) Tudo Mudou - Belo: Retrata como a vida fica iluminada quando encontramos o amor.

Você pode ouvir essas e outras músicas super românticas através da nossa playlist do Spotify.

Se você quiser personalizar ainda mais a sua playlist, inclua músicas que tenham um significado especial para você e seu parceiro(a) ou crie diferentes playlists para diferentes momentos do Dia dos Namorados, como uma para o jantar romântico, outra para relaxar e curtir a companhia um do outro, e outra para dançar a noite toda. Feliz dia do amor!