LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O momento lhe pede mediação nas relações com maturidade. Você está num período de agir com maturidade e focado no que é bom e construtivo para si. Todavia, parcerias, amor romântico e vidam social podem lhe apresentar diferenças e desafios. Busque ter um tanto mais de ponderação antes de comprar brigas com os outros. Parcerias de trabalho em especial podem ser desafiadoras, mas deve haver negociação justa.





Transformações necessárias

A quadratura entra Marte em Touro e Plutão em Aquário traz para o momento desafios ligados à ação, individualidade e emoções profundas. Marte em Touro traz um senso de ação mais sólida e ligada a valores fixos; todavia Plutão traz a necessidade de se quebrar paradigmas e pensar fora da caixa. Atenção para brigas por poder ou ações obstinadas. Aqui devemos ser mais maleáveis em nossos egos e individualidades para fazer as transformações necessárias.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique