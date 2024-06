Transformações necessárias

A quadratura entra Marte em Touro e Plutão em Aquário traz para o momento desafios ligados à ação, individualidade e emoções profundas. Marte em Touro traz um senso de ação mais sólida e ligada a valores fixos; todavia Plutão traz a necessidade de se quebrar paradigmas e pensar fora da caixa. Atenção para brigas por poder ou ações obstinadas. Aqui devemos ser mais maleáveis em nossos egos e individualidades para fazer as transformações necessárias.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe aspecto desafiador de Plutão. Você está agindo sob o colorido de seus valores pessoais e aquilo que é sólido em sua vida. Todavia, pode haver questões ligadas a grupos, amizades ou ao coletivo que lhe desafiam a quebrar certos paradigmas. Busque ser flexível e não enxergue o que acontece como um ataque a si mesmo, mas como desafios que lhe pedem transformações pessoais.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz um tanto mais individualizado e proativo. Todavia, a quadratura a Plutão lhe traz desafios ligados ao campo profissional e de autoridade. Mudanças e desafios no trabalho podem lhe pedir que seja mais adaptável em seu ponto de vista e ação. Dificuldades com autoridades também; evite bater de frente ou ser agressivo, mas saiba reavaliar a situação toda com uma mentalidade mais aberta.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O momento lhe traz reavaliação de quem você é e da forma como exerce sua ação e individualidade. Tudo isso agora, além de passar por uma reciclagem, pode ser questionado por questões de princípio, ética, visões filosóficas, acadêmicas e/ou de fé. Busque agir mais no sentido de curar suas emoções do que bater de frente com outras pessoas. Sua ação de bastidores está fortalecida, assim como a fé transformadora.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O momento lhe desafia no contato com seus semelhantes. Situações de amizade, grupos, vida social e organizações podem lhe demandar mais proatividade, posicionamento ou mesmo causar disputas. Suas emoções estão muito ativadas, mas cuidado para não cair em brigas desnecessárias. Use deste aprofundamento para se posicionar com clareza, mas também respeitando seus instintos e percepções profundas.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O momento lhe pede mediação nas relações com maturidade. Você está num período de agir com maturidade e focado no que é bom e construtivo para si. Todavia, parcerias, amor romântico e vidam social podem lhe apresentar diferenças e desafios. Busque ter um tanto mais de ponderação antes de comprar brigas com os outros. Parcerias de trabalho em especial podem ser desafiadoras, mas deve haver negociação justa.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O momento lhe traz grande ânsia de expansão, novidades e busca por melhorias. Tudo isso é importante e justo. Todavia, questões ligadas aos detalhes, rotinas, trabalho, colegas e/ou saúde podem lhe demandar e mesmo conflitar com estas visões futuras. Deverá saber se moderar e buscar as transformações pequenas para atingir os grandes objetivos. Busque seu natural dom de dar um passo de cada vez.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O momento lhe traz grandes motivações transformadoras. Há uma busca por agir junto do outro, viver a sexualidade intensa e emoções. Todavia, você também é chamado a assumir seu poder pessoal e intransferível. Busque moderar o quanto se entrega ao outro, na medida justa e de acordo com a profunda consciência de si mesmo que tem emergido nos últimos tempos. Saiba se transformar para abarcar o outro da forma certa.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Ambos seus regentes – Marte e Plutão – se encontram em aspecto desafiador. Será preciso conciliar questões diversas. Aqui em especial pode haver conflito na forma como lida com o outro e o que se passa no seu campo emocional. Será preciso ter proatividade nas relações, abarcar suas emoções, mas sem explosões ou passionalidades. Busque ser fiel ao que se passa em seu mundo interno para mudar formas rígidas de se relacionar.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O momento lhe pede que tenha um tanto mais de flexibilidade quanto ao manejo da vida material. Você pode ter criado rotinas, hábitos e formas de trabalhar mais enrijecidas e agora sua mente ou a troca com os semelhantes podem lhe questionar tudo isso. Busque ser mais flexível e abrir a cabeça para novas formas de agir, metodologias e renovação de hábitos que podem lhe transformar.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O momento lhe traz o desafio de renovar a si mesmo. Pode ter criado formas rígidas de se expressar, assim como uma dureza de ego ou personalidade. Questões de mudanças de valores, vida material ou praticidade podem lhe demandar que mude a forma como se expressa. Resoluções práticas lhe pedem uma moderação pessoal e que saiba moderar os excessos egóicos.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O momento lhe traz energias de transformação pessoal. Pode estar muito identificado com questões familiares, passadas e emocionais. Todavia, Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz uma renovação pessoal que agora lhe desafia a desapegar mais do passado. Momento para se fortalecer e sair de determinações familiares ou do peso de emoções passadas.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O momento lhe desafia na quebra de ideias e paradigmas. Você pode ter construído linhas de pensamento enrijecidas e estar agindo de forma teimosa neste sentido. Todavia, questões emocionais e subconscientes profundas lhe incitam agora a flexibilizar a mente. Evite conflitos desnecessários, em especial no verbal. Saiba buscar mais meditação e reflexão para depois decidir, comunicar e se expressar.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique