Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Haverá maior proatividade no reino das emoções. Estará sentindo tudo com mais intensidade, mas lembre-se de usar um senso de ação pragmática para se lidar com este tipo de emoção. Sua energia sexual também está bem alta e ativa. Busque canalizar toda essa força em ações práticas e que lhe agreguem valor pessoal e conjunto. Pode ter que ser forte por si e pelo outro.





Marte em Touro

Marte entra em Touro. Nossa motivação para agir ganha um tom mais pragmático e realista. Esse Marte só age se tiver a certeza que a conquista será algo de real valor. Ação mais pacífica no geral. Bom período para se manter firme em seus valores e agir de acordo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique