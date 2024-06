Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, lhe traz ímpeto para que expanda, cresça, comunique sua fé e busque o que há de melhor nas possibilidades futuras. Todavia, também é chamado hoje a amadurecer estes conceitos sob a ótica do realismo, senso crítico e pragmatismo. Busque lapidar as arestas de seus sonhos com uma dose de realidade e ações práticas, assim como paciência e perseverança para que se concretizem.





Desafios na relação comunicativa

Vênus em Gêmeos e Saturno em Peixes fazem uma quadratura. Esse aspecto desafiador nos pede amadurecimento no relacionar e nas finanças. Em especial na maneira como nos comunicamos no amor e parcerias, será preciso um tom de maturidade e aprofundamento emocional sério. Questões subconscientes tendem a ter preponderância comunicativa, portanto medite bem e de forma madura antes de interagir ou responder.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique