RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Mônica Martelli, de 56 anos, foi diagnosticada com uma infecção bacteriana e precisou adiar uma apresentação da peça de teatro "Minha Vida em Marte" em Brasília.





Em um comunicado no Instagram, a atriz iniciou falando sobre o seu diagnóstico. "Estar diante do meu público é um ato de devoção e entrega. Para isso, eu preciso estar bem e com saúde. Por razão de uma infecção bacteriana, infelizmente minha peça 'Minha Vida em Marte', em Brasília, precisará ser adiada".





A atriz contou que esteve internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para o tratamento da infecção e da necessidade da recuperação. "Estive internada por nove dias, recebi alta e continuo meu tratamento em casa, mas minha recuperação plena não ocorrerá a tempo da apresentação marcada para o dia 6 de junho".





Em seguida, ela falou do adiamento da sua apresentação de teatro. "Estaremos juntos, Brasília, mas precisaremos mudar um pouco os planos. Nos veremos dia 26 de junho, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e vai ser incrível e ainda mais especial".





Ela também comentou que quem não puder na nova data poderá pedir o reembolso do ingresso. "Os ingressos permanecem os mesmos para o dia 26 de junho e quem não puder comparecer, pode solicitar o reembolso diretamente no site da Sympla".