LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O novo ciclo de lunação lhe traz a possibilidade de novos começos ligados ao coletivo, comunicação em massa, grupos, causas e amizades. Este ciclo lhe possibilita divulgar mais seus talentos e usar bem o networking. Aproveite para se comunicar com diferentes grupos e busque aprender com as ideias inovadoras. Bom ciclo para cultivar as amizades.

Lua Nova em Gêmeos

Começamos hoje um novo ciclo de lunação, desta vez em Gêmeos. Sol e Lua se encontram aqui, marcando um novo começo ligado às comunicações, mente, intelecto e vida objetiva. Lembrando que Mercúrio, o regente, está no próprio signo de Gêmeos, reforçando a necessidade de utilizarmos o poder da mente para plantar estas novas possibilidades.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique