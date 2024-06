Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe favorece em lidar com questões subconscientes, emocionais e/ou espirituais. Terá muita clareza neste setor e pode encontrar muitas riquezas e belezas neste sentido. Busque resignificar seus valores e também a forma como lida com o amor romântico. Busque um tanto mais de amor universal e se permita viver com mais leveza e harmonia.

Clareza na troca

Ocorre hoje uma conjunção de Sol e Vênus no signo de Gêmeos. O dia de hoje nos traz maior consciência de nosso senso de valor próprio e partilhado. Há uma forte motivação para se relacionar e trocar com os semelhantes de forma leve, divertida, clara e afetuosa, mas também com racionalidade. Excelente para estudos, conversas e toda forma de partilha.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique