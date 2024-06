Clareza na troca

Ocorre hoje uma conjunção de Sol e Vênus no signo de Gêmeos. O dia de hoje nos traz maior consciência de nosso senso de valor próprio e partilhado. Há uma forte motivação para se relacionar e trocar com os semelhantes de forma leve, divertida, clara e afetuosa, mas também com racionalidade. Excelente para estudos, conversas e toda forma de partilha.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe favorece no campo mental com clareza de ideias e também na comunicação. Terá maior consciência de seu entorno e das pessoas com quem se comunica. Bom momento para se ter clareza e diplomacia com irmãos, parentes, conhecidos e vizinhos. Se dedicar aos estudos pode ser muito gratificante, em especial pelos bons insights que podem surgir.







TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com o Sol e lhe traz muita clareza quanto a seu senso de valor próprio. Este é seu setor natural e você está brilhando nele. Busque a alegria dos prazeres sensoriais, materiais e tudo aquilo que lhe traga conforto e alegria. Também na divulgação de seus talentos terá um brilho especial. Busque cultivar o que tem valor neste momento.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe aumenta o carisma, já que Vênus e Sol estão conjuntos no seu signo (solar ou ascendente) e lhe favorecem no seu melhor. Busque ser fiel a si mesmo e expresse seu lado mais belo e divertido. Busque dentro de si sua consciência e flexibilidade para se adaptar às circunstâncias de forma harmônica. Expressão de quem você é de forma bela e leve.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe favorece em lidar com questões subconscientes, emocionais e/ou espirituais. Terá muita clareza neste setor e pode encontrar muitas riquezas e belezas neste sentido. Busque resignificar seus valores e também a forma como lida com o amor romântico. Busque um tanto mais de amor universal e se permita viver com mais leveza e harmonia.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, se encontra com Vênus e lhe traz muita clareza e carisma, em especial no campo coletivo, comunicações em massa, mídia, grupos e amizades. Este é um momento que lhe favorece em mostrar seu valor para o mundo e ter boas trocas com os semelhantes. As amizades são favorecidas com um tom de clareza e leveza. Busque doar um tanto mais de si mesmo para contribuir com todos.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz grande carisma e visibilidade, em especial na carreira e compromissos. Sua imagem profissional tende à visibilidade, portanto use de carisma, diplomacia e comunicabilidade para usar o melhor este trânsito ao seu favor. Seus valores e imagem profissional ganham mais brilho. Busque comunicabilidade e clareza na relação com figuras de autoridade e ao exercer sua autoridade.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com o Sol e lhe traz uma visão mais ampla, bela e otimista da vida. Estará brilhando em inspirar os semelhantes com seus conceitos, valores e visões de mundo. Viagens, estudos e planos futuros ganham um brilho especial. Também no terreno da fé haverá mais troca significativa e inspiração mútua com as pessoas. Busque alegria, fé e comunicação.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe facilita clareza de questões emocionais profundas. Excelente para curar medos, traumas e emoções desafiadoras sob um tom leve e consciente. A sexualidade tende a se expressar mais claramente, mas de forma curiosa, leve e consciente do outro. Valores conjuntos podem ser o foco aqui, assim como heranças e esforços conjuntos.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe facilita a relação com o outro. Terá grande clareza daquilo que deseja em termos de relacionamentos e na forma como troca com o outro. Busca por relações que sejam verdadeiras, leves e comunicativas. A vida social pode estar mais agitada e é um bom momento para se estar com pessoas. Clareza de questões jurídicas e contratos.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz clareza para sua vida material. Estará bem consciente de suas obrigações, tarefas, rotinas e saúde. Todavia, tudo isso lhe pede agora um tom de leveza, diplomacia, alegria e senso de valor próprio. Busque conciliar o dever com o prazer. Comunicação do valor de seu serviço e trabalho em alta. Também na relação com colegas de trabalho, busque comunicação leve.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz grande clareza e consciência de si mesmo e de sua criatividade. Busque a fidelidade à sua essência e expresse isso de forma leve, comunicativa e divertida. A relação com os filhos e crianças tende a ser significativa e lhe permitirá expressar a si mesmo plenamente. Bom momento para as artes, criatividade, vaidade saudável e romances.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz clareza e consciência quanto a questões emocionais, familiares, pessoais e passadas. Busca por relações harmônicas no meio familiar, mas com honestidade e um tom alegre. Também pode expressar isso fazendo seu lar mais belo e aconchegante. Busca pode expressar um lado mais acolhedor e amoroso para com aqueles mais próximos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique