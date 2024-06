Mudança de crenças

Ocorre hoje um trígono entre Júpiter em Gêmeos e Plutão em Aquário. O dia de hoje traz forças transformadoras para nossas crenças e visões de mundo. Em especial no que se refere às relações, amizades e comunicações, devemos buscar aprofundamento, libertação e visão renovada.Facilidade para fazer mudanças de forma flexível, racional e com adaptabilidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você passa no momento por intensas transformações ligadas ao campo mental e social. Deve buscar agora abrir a mente para novas possibilidades de enxergar o mundo e as pessoas à sua volta. Pode ter muito a falar frente às demandas sociais, mas busque ter flexibilidade no que for preciso. Amizades, grupos e causas lhe pedem um tanto mais de boa vontade frente às dificuldades.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O momento lhe traz intensas mudanças ligadas ao campo material, profissional e financeiro. Deve mudar crenças ligadas ao dinheiro e abundância; muito provavelmente demandas profissionais podem lhe fazer questionar a forma como ganha a vida e prospera. Boas mudanças e possibilidades podem lhe trazer oportunidades de crescer e se renovar.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este é um momento de muito crescimento e expansão em sua vida, já que Júpiter transita pelo seu signo (solar ou ascendente) e lhe aumenta a coragem, ousadia e possibilidades. O bom aspecto a Plutão lhe traz força para romper com velhas crenças limitantes e se libertar. Estará bem mais ousado e aventureiro; busque acreditar em si mesmo e dê continuidade aos seus planos de felicidade.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você passa por um momento de intensas transformações emocionais. Questões profundas de medos, traumas, mágoas ou então ligadas à sexualidade, morte e aprofundamento são trabalhadas, porém sob um tom mais libertador e leve. A busca por um olhar mais espiritual pode lhe auxiliar nesse processo de metamorfose. Busque um tom de leveza e racionalidade para se lidar com suas emoções.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você passa por um período de fortes transformações ligadas à vida social, casamento, relações e parcerias. O momento lhe propicia um olhar mais libertador, original e leve para se lidar com isso. Crenças ligadas às relações precisam ser flexibilizadas e transformadas. Busque se adaptar às mudanças dos contextos sociais e se permita um olhar mais leve para com os outros.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este é um momento de grandes mudanças ligadas ao plano material em sua vida. Crises, conflitos ou mudanças ligadas ao trabalho, colegas de trabalho, serviço, saúde e/ou rotina podem lhe mobilizar na busca por novas paragens e horizontes profissionais. Busque ressignificar crenças limitantes quanto à vida material e se abra para renovações significativas.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe propicia um grande salto de fé em si mesmo e na vida. Estará bem mais ousado em sua expressão e buscando crescer. Crenças limitantes sobre si mesmo devem ser processadas e transformadas para que sua verdadeira essência possa se expressar. Busca por viagens, estudos, aventuras e inovações tende a se processar mais intensamente.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe traz grandes e significativas transformações emocionais. Plutão, seu regente, lhe faz quebrar com velhos paradigmas familiares e passados, crenças da infância ou supostas seguranças que não significam mais nada. O bom aspecto a Júpiter lhe traz maior força de se transformar e se libertar de contextos aprisionantes. Sua intensidade emocional se processa, mas lembre-se de ter objetividade e racionalidade para auxiliar.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, lhe traz agora novas perspectivas sobre relações, parcerias, amor romântico e vida social. Busque crescer e abrir a mente nesse sentido. O bom aspecto a Plutão lhe auxilia a mudar suas ideias e enxergar as pessoas com o olhar mais refinado. Busca por diálogos transformadores e sem falseamento. Se permita também escutar para crescer.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe traz grandes transformações no campo material e financeiro. Mesmo que haja crises e mudanças, haverá grande fé e possibilidades para mudar o que for necessário. Sua forte ambição pode encontrar caminhos alternativos no mundo para se expressar. Novos trabalhos ou mudar crenças e o olhar sobre sua prosperidade e possibilidades pode fazer toda a diferença agora.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você passa por intensas transformações pessoais com Plutão no seu signo (solar ou ascendente) e mudanças radicais na expressão pessoal, aparência e/ou iniciativa. O bom aspecto a Júpiter lhe facilita se expressar de forma autêntica, alegre, dinâmica e fiel à própria consciência. Busca por autoconfiança, diversão, alegria e aventura está acentuada.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, lhe traz agora necessidade de focar na vida pessoal e/ou familiar. Deve se libertar de emoções passadas e resignificar as relações mais próximas. O bom aspecto a Plutão lhe traz grande transformação psicológica, subconsciente e/ou espiritual para que possa depurar estes conteúdos emocionais. Mudanças de lar, na família ou nas próprias emoções podem ser significativas.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique