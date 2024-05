Uma das dedicatórias mais famosas da literatura brasileira voltou a ganhar holofotes. "Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas", do livro Memórias póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis, agora narrado no sotaque carioca da influenciadora Baueny Barroco, virou meme na internet.

O áudio de Baueny já foi replicado por diversas contas, que brincam com a leitura de "Memóriax Póstumax de Braix Cubax". Até a apresentadora carioca Maria Beltrão entrou na trend. "Eu no meu dia menos carioca", escreveu a jornalista.

Além da voz da influenciadora, uma montagem do escritor com cílios postiços e unhas grandes fez parte da brincadeira. Nas redes, internautas brincaram com o nome do autor e apelidaram a nova versão de Machado de "Yas Sis", em referência à gíria usada no mundo queer.

Nascido em 1839, Machado, de fato, viveu na capital fluminense durante toda a vida. O que nos leva a um questionamento: será que o escritor lia a própria dedicatória com o mesmo carioquês da influencer? Fica aí mais um mistério sobre as obras do autor — além do clássico "traiu ou não traiu" — que continua gerando discussões há quase 200 anos como um dos maiores nomes da literatura no país.