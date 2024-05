O cantor americano Sean Kingston foi preso na Califórnia, nessa quinta-feira (23/5), sob acusações de fraude e roubo. No mesmo dia, após uma operação de busca e apreensão da SWAT em sua casa na Flórida, a mãe do artista, Janice Turner, também foi presa.

De acordo com um advogado ouvido pela rede americana NBC, o caso tem a ver com um aparelho de TV de 232 polegadas, que Kingston guarda em sua casa, mas que não teria sido paga.





"As pessoas adoram energia negativa! Eu estou bem e minha mãe também! Meus advogados estão cuidando de tudo enquanto conversamos", postou o cantor nas redes sociais.

Leia também: Vocalista da Banda Eva passa por cirurgia de emergência





Nascido em Miami e criado entre os Estados Unidos e a Jamaica, Sean Kingston é autor de hits como "Beautiful Girls" e "Ennie Meenie", com Justin Bieber. O cantor se apresentou no Brasil no auge de sua fama, em 2012. Sua última passagem pelo país foi entre outubro e novembro do ano passado.





Em 2011, o artista chegou a ficar em estado crítico de saúde após ser gravemente ferido num acidente de jet ski.