Rio de Janeiro – "Dom", a primeira série produzida pela Amazon no Brasil, chega ao fim. A terceira e última temporada da história de Pedro Dom, o bandido gato, criminoso de classe média, que nos anos 2000 comandou assaltos a edifícios de luxo no Rio de Janeiro, estreia nesta sexta-feira (24/5), no Prime Video, com cinco episódios dirigidos por Adrian Teijido e Felipe Vellas.

A série, inspirada em história real, foi adaptada livremente a partir do livro "Dom", de Tony Bellotto. Pedro foi morto durante ação policial, em 2005, aos 23 anos de idade.



Conhecer a história na qual o projeto foi baseado só aumenta o interesse pela produção, que estreou em 2021 com oito episódios. A segunda temporada – com o mesmo número de capítulos – foi lançada dois anos depois. Ambas dirigidas por Breno Silveira, que morreu de ataque cardíaco, em maio de 2022, pouco antes do início da gravação da terceira temporada.



Números em torno da série mostram a dimensão da produção. Foram 40 semanas de filmagens resultando em 2.500 horas de gravações, que passaram por dois países e seis estados no Brasil. Cem diárias foram pagas aos dublês para as cenas de ação, que são de tirar o fôlego e de extrema qualidade. O primeiro episódio da série foi exibido há 11 dias no Circo Voador, na Lapa, Rio de Janeiro, reunindo elenco, diretores, jornalistas e público.

O cineasta Breno Silveira, que morreu em 2022, dirigiu as duas primeiras temporadas de "Dom" Gabriel Borges/divulgação

Breno Silveira, presente

Assinando a terceira temporada com Felipe Vellas, Adrian Teijido, que nas anteriores foi responsável pela fotografia, disse, durante bate-papo com a plateia de convidados, que não vê mudança radical na direção entre as temporadas.

"O Breno (Silveira) tem um estilo muito próprio, com a câmara na mão, muito próxima aos atores. Essa linguagem foi mantida. A câmara está muito viva, muito participativa, como se ela estivesse fazendo parte da cena", observa, chamando a atenção para o fato de que a série foi marcada por épocas, o que exigiu muitas caracterizações, muito flashback em que a produção sempre procurou uma característica fotográfica diferenciada.

Ao lembrar da transição da direção de Breno Silveira, a voz de Teijido ficou embargada e ele visivelmente emocionado. Afirmou que ainda é muito difícil falar sobre o diretor e amigo, com quem aprendeu muito e de quem sente muita falta.

"Ele me ensinou muito. Quando recebi o convite, vi que era uma missão que deveria ser feita. E para mim não foi difícil, pois tinha certeza de como ele faria isso. Breno esteve presente em cada momento da filmagem, o sentia muito perto de mim e muito dentro do set", disse, sob aplausos da plateia que lotou o Circo Voador.



Gabriel Leone dá adeus a Dom, o personagem que interpretou, com histórias e boas lembranças do set e da convivência com Breno Silveira. O ator carioca ainda lembra com emoção do primeiro encontro com o diretor na sede da Conspiração Filmes. Vinte minutos foram suficientes para Breno contar a história das três temporadas e ele pedir o contrato para assinar ali, na hora.

"As possibilidades e desafios que um personagem diferente e novos sempre me chamam atenção quando encontro ele pela primeira vez. (Dom) era um prato cheio de criação, de composição, de desafios, dinâmicas, emoções, momentos diferentes", comentou o ator.



Os bastidores de Dom por si só rendem uma boa história. Até chegar à terceira temporada, muita coisa foi pensada e discutida. Tony Bellotto, que também participou do lançamento no Circo Voador, contou como tudo começou. Segundo ele, Breno Silveira o procurou depois de ter sido sondado pelo pai de Pedro Dom, Luiz Victor Dantas Lombas, para que dirigisse um filme contando a versão do pai sobre o filho.



“Breno foi logo avisando que o Victor era um cara muito complicado. E era mesmo, mas, ao mesmo tempo, muito interessante, e acabei me tornando amigo. Era um homem atormentado pela culpa de não ter conseguido salvar Pedro Dom.”



Por iniciativa de Breno Silveira, a história começou a ser pensada para o cinema. Sinopse e roteiro estavam em fase de criação quando a mãe de Pedro, Nádia Sarmento, sinalizou que inviabilizaria a produção. “Breno e Victor”, lembra Bellotto, “brigaram e o projeto dançou”.

Malu Mader em ação



Tony jogou o que tinha escrito em uma gaveta e tocou a vida. Mas Victor insistia com o músico que a história deveria ser contada – se não no cinema, em livro. Até que Malu Mader, mulher do músico e escritor, entra em cena. Durante arrumação de casa, ela encontra os escritos e Belloto percebe ali material para um romance.

“Liguei para o Victor, disse que contaria a história do meu jeito”, relembrou. Pouco depois, Tony Belloto ligou para Breno Silveira anunciando que havia retomado o projeto. O diretor deu sinal verde, pois aquela história ainda não tinha saído de sua cabeça.

"DOM"



Terceira temporada. Cinco episódios. Estreia nesta sexta-feira (24/5), no Prime Video.



* O jornalista viajou a convite do Prime Video